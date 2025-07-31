Эти результаты станут настоящей находкой для тех, кто из-за работы или семейных забот не имеет возможности тренироваться регулярно, пишет 24 Канал со ссылкой на Annals of Internal Medicine.

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Новое исследование физической активности

Международная команда ученых из США, Китая и Австралии проанализировала, как физическая активность влияет на людей с диабетом – ведь для них движение жизненно необходимо для борьбы с инсулинорезистентностью и другими осложнениями.

В исследовании приняли участие более 51 тысячи взрослых с диабетом. Их разделили на четыре группы:

те, кто вообще не занимался спортом;

те, кто тренировался меньше рекомендованных 150 минут в неделю;

те, кто распределял эти 150 минут на три и более тренировок;

и те, кто "отрабатывал норму" за 1 – 2 занятия в выходные.

Как физическая активность помогает людям с диабетом?

Результаты поразили даже опытных медиков: любая физическая активность, даже нерегулярная, уменьшает риск преждевременной смерти. Но наилучший эффект показали именно "воины выходного дня". У тех, кто занимался спортом только в выходные, вероятность умереть по любой причине была ниже на 21%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на целых 33%.

Даже те, кто тренировался чаще, но разделял нагрузки, показали немного меньший эффект: вероятность смерти уменьшалась на 17%, а риск от болезней сердца – на 19%.

Так что, даже если у вас нет возможности посещать спортзал в будни, не отчаивайтесь! Интенсивные или даже одиночные тренировки на выходных способны существенно укрепить здоровье и снизить риски для людей с диабетом. Главное – не сидеть все время без движения.