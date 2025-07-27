В то же время эксперты из Medical News Today объяснили, что этот эффект не является прямым побочным результатом действия лекарств, а скорее следствием быстрой потери жировой и мышечной массы, передает 24 Канал.

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Почему так происходит?

Когда человек резко худеет, жир уменьшается по всему телу, в том числе и в ягодицах, а кожа не всегда успевает адаптироваться к новым формам. Это приводит к обвислости, "плоского" вида или дряблости тканей в этой зоне.

Также большое значение имеет мышечный тонус. Если во время похудения не включать в режим тренировки силовые упражнения и не придерживаться достаточного уровня белка в питании, организм теряет не только жир, но и мышцы. Ягодичные мышцы уменьшаются в объеме, что еще больше ухудшает эстетический вид.

Что рассказывают пациенты?

Те, кто имел опыт похудения на Оземпик, часто делятся подобным опытом.

"Сбросила 20 килограммов за 7 месяцев... Фигура выглядит лучше, но ягодицы совсем исчезли!", – поделилась опытом женщина на одном из форумов.

Также люди отмечают, что важно следить за питанием, если решили худеть с помощью этих препаратов.

"Если не употребляешь достаточно белка, вполне возможно, что теряешь мышцы, а не только жир – в частности в области ягодиц".

Причины возникновения "Оземпиковых ягодиц"?