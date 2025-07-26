Не все углеводы одинаковы?

Да, не все углеводы одинаково полезны. Важно не только их количество в рационе, но и качество, в частности, из каких продуктов они поступают, информирует 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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Например, печенье и сладости не сравнятся с теми же макаронами или картофелем, которые, несмотря на высокое содержание углеводов, имеют ценные питательные вещества.

Интересно, что многие продукты считаются "углеводными бомбами", хотя на самом деле содержат их не так и много.

Какие продукты ошибочно считают углеводными?

Вот 7 примеров пищи, которую можно смело включать в рацион, даже если вы пытаетесь контролировать потребление углеводов.

Морковь

Этот овощ часто подозревают в чрезмерной сладости. Но одна чашка сырой моркови содержит всего 12 граммов углеводов – примерно 4% от рекомендуемой дневной нормы. Кроме того, морковь богата бета-каротином, который обладает противовоспалительными свойствами и может снижать риск хронических заболеваний, в частности диабета 2 типа.

Попкорн

Неожиданно, но этот популярный снек имеет немного углеводов – всего 15 граммов в трех чашках. А еще – до 4 граммов клетчатки, что вдвое больше, чем в такой же порции картофельных чипсов. Благодаря клетчатке попкорн дольше сохраняет ощущение сытости.

Зеленый горошек

В половине стакана горошка – всего 12 граммов углеводов. Он также содержит растительный белок, клетчатку и микроэлементы, способствующие здоровью сердца.

Арбуз

Да, в арбузе есть сахар, но он природный, и его немного. В чашке нарезанного арбуза – всего 11 граммов углеводов. К тому же, он богат антиоксидантами, такими как витамин С и ликопен, а также на 90% состоит из воды.

Творог

Молочные продукты содержат лактозу, но это не значит, что в них много углеводов. В половине стакана сыра – всего 6 граммов углеводов и почти 12 граммов белка. Сыр прекрасно сочетается с фруктами или овощами и надолго утоляет голод.

Кукуруза

Молодые початки содержат не так много углеводов, например в половине стакана – всего 4 грамма. Это вкусный и хрустящий ингредиент для салатов и гарниров.

Эдамаме

Молодые соевые бобы содержат всего 7 граммов углеводов в половине стакана. Но при этом в них 9 граммов белка и 4 грамма клетчатки, что делает их идеальным продуктом для стабильного уровня энергии и сытости.