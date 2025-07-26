Не всі вуглеводи однакові?

Так, не всі вуглеводи однаково корисні. Важливо не лише їх кількість у раціоні, а й якість, зокрема, з яких продуктів вони надходять, інформує 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Наприклад, печиво та солодощі не зрівняються з тими ж макаронами чи картоплею, які, попри високий вміст вуглеводів, мають цінні поживні речовини.

Цікаво, що багато продуктів вважаються "вуглеводними бомбами", хоча насправді містять їх не так і багато.

Які продукти помилково вважають вуглеводними?

Ось 7 прикладів їжі, яку можна сміливо включати до раціону, навіть якщо ви намагаєтесь контролювати споживання вуглеводів.

Морква

Цей овоч часто підозрюють у надмірній солодкості. Але одна чашка сирої моркви містить лише 12 грамів вуглеводів – приблизно 4% від рекомендованої денної норми. Крім того, морква багата на бета-каротин, який має протизапальні властивості та може знижувати ризик хронічних захворювань, зокрема діабету 2 типу.

Попкорн

Несподівано, але цей популярний снек має небагато вуглеводів – лише 15 грамів у трьох чашках. А ще – до 4 грамів клітковини, що вдвічі більше, ніж у такій самій порції картопляних чіпсів. Завдяки клітковині попкорн довше зберігає відчуття ситості.

Зелений горошок

В половині склянки горошку – всього 12 грамів вуглеводів. Він також містить рослинний білок, клітковину та мікроелементи, що сприяють здоров'ю серця.

Кавун

Так, у кавуні є цукор, але він природний, і його небагато. В чашці нарізаного кавуна – лише 11 грамів вуглеводів. До того ж, він багатий на антиоксиданти, як-от вітамін С і лікопен, а також на 90% складається з води.

Сир

Молочні продукти містять лактозу, але це не означає, що в них багато вуглеводів. У половині склянки сиру – всього 6 грамів вуглеводів та майже 12 грамів білка. Сир чудово поєднується з фруктами чи овочами і надовго втамовує голод.

Кукурудза

Молоді качани містять не так багато вуглеводів, наприклад у половині склянки – всього 4 грами. Це смачний і хрумкий інгредієнт для салатів і гарнірів.

Едамаме

Молоді соєві боби містять лише 7 грамів вуглеводів у половині склянки. Але при цьому в них 9 грамів білка і 4 грами клітковини, що робить їх ідеальним продуктом для стабільного рівня енергії та ситості.