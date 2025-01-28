В случае необходимости врач может назначить медикаментозное лечение, например, статины, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medicinenet.

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Что такое холестерин

Высокий уровень холестерина – одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно понимать, что холестерин бывает разным:

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) способствуют очищению сосудов, возвращая холестерин в печень, где он перерабатывается и выводится вместе с желчью.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), наоборот, способствуют образованию атеросклеротических бляшек.

Чтобы держать под контролем уровень холестерина, важно выбирать правильные продукты. Некоторые из них способствуют повышению "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижению "плохого" (ЛПНП).

Какие продукты добавить в рацион, чтобы контролировать холестерин

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым растворимой клетчаткой, фитостеролы и белок. Увеличьте количество фруктов и овощей в своем рационе, но избегайте заправок на основе майонеза. Растворимую клетчатку можно найти в цельнозерновых продуктах, таких как хлеб, овсяные отруби, рис и другие злаки.

Мясо не обязательно полностью исключать из рациона, но его потребление желательно уменьшить. Как показывают исследования, красное и белое мясо имеют похожее влияние на уровень холестерина. Например, курятина повышает ЛПВП так же как и говядина.

Разнообразия рациона помогут добавить такие продукты:

Рыба: палтус, тилапия, лосось, треска, тунец.

Орехи, которые богаты полезными жирами и способствуют повышению уровня ЛПВП.

Бобовые: универсальный продукт с высоким содержанием белка, который надолго обеспечивает чувство сытости. Они хорошо подходят для супов и салатов.

Молочные продукты: предпочтение нужно отдавать низкокалорийным и обезжиренным вариантам, ограничивая порции. Например, творог можно заменить на нежирный или уменьшить порцию до одного куска в день.

Среди напитков лучше выбирать травяной или зеленый чай. Алкоголь рекомендуется полностью исключить, поскольку они способствуют повышению уровня ЛПНП.

Как изменить образ жизни

Одна лишь диета может быть недостаточной. Регулярная физическая активность, такая как занятия гимнастикой, бег, велосипед или длительные прогулки, поможет укрепить здоровье. Главное – выбрать вид активности, который приносит удовольствие. В некоторых случаях врач может назначить статины для нормализации уровня ЛПНП.

Стоит помнить, что изменения в питании и активности – это долговременная стратегия, а не временное решение. Из разрешенных продуктов можно приготовить много вкусных блюд. Отказ от высококалорийной пищи поможет контролировать не только уровень холестерина, но и уровень сахара в крови и артериальное давление.