Кого торкнуться зміни?

Про це йдеться у проєкті наказу МОЗ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", передає 24 Канал. Документ підготовлено з урахуванням міжнародних стандартів.

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Обов'язкові медичні огляди проходитимуть:

працівники, що мають контакт із шкідливими речовинами або умовами (хімікати, радіація, вібрація, шум тощо);

особи, які працюють на посадах із професійним добором;

працівники до 21 року;

працівники, задіяні в нічних змінах.

Зауважте. Нові вимоги поширюються як на компанії, так і на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.

Якими будуть типи оглядів?

Згідно з проєктом, передбачено три види медичних оглядів:

Попередній – під час прийому на роботу, для оцінки професійної придатності.

Періодичний – залежить від специфіки роботи, допомагає вчасно виявити хвороби.

Позачерговий – на вимогу працівника, лікаря, роботодавця або держорганів.

У МОЗ наголосили, що результати оглядів не можуть бути використані для дискримінації працівника, а мають слугувати лише для моніторингу стану здоров’я.

Навіщо змінюють підхід?

В Україні понад 834 тисячі осіб працюють у шкідливих умовах. Щороку на медогляди витрачається понад 6,6 млрд грн. У відомстві сподіваються, що вчасна діагностика дозволяє знизити рівень професійної захворюваності на 14–16%, а це до 400 випадків щороку.

Довідково. Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що країни щороку втрачають до 4% ВВП через нещасні випадки й професійні захворювання. В Україні ці втрати сягають 18 мільярдів гривень на рік.

Тож, у МОЗ зауважили, що новий порядок має на меті запобігти втратам, зменшити витрати на лікування та підвищити стандарти безпеки праці.