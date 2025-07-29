Кого торкнуться зміни?
Про це йдеться у проєкті наказу МОЗ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", передає 24 Канал. Документ підготовлено з урахуванням міжнародних стандартів.
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Обов'язкові медичні огляди проходитимуть:
- працівники, що мають контакт із шкідливими речовинами або умовами (хімікати, радіація, вібрація, шум тощо);
- особи, які працюють на посадах із професійним добором;
- працівники до 21 року;
- працівники, задіяні в нічних змінах.
Зауважте. Нові вимоги поширюються як на компанії, так і на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.
Якими будуть типи оглядів?
Згідно з проєктом, передбачено три види медичних оглядів:
- Попередній – під час прийому на роботу, для оцінки професійної придатності.
- Періодичний – залежить від специфіки роботи, допомагає вчасно виявити хвороби.
- Позачерговий – на вимогу працівника, лікаря, роботодавця або держорганів.
У МОЗ наголосили, що результати оглядів не можуть бути використані для дискримінації працівника, а мають слугувати лише для моніторингу стану здоров’я.
Навіщо змінюють підхід?
В Україні понад 834 тисячі осіб працюють у шкідливих умовах. Щороку на медогляди витрачається понад 6,6 млрд грн. У відомстві сподіваються, що вчасна діагностика дозволяє знизити рівень професійної захворюваності на 14–16%, а це до 400 випадків щороку.
Довідково. Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що країни щороку втрачають до 4% ВВП через нещасні випадки й професійні захворювання. В Україні ці втрати сягають 18 мільярдів гривень на рік.
Тож, у МОЗ зауважили, що новий порядок має на меті запобігти втратам, зменшити витрати на лікування та підвищити стандарти безпеки праці.