Однак кефір має низку переваг, які роблять його більш ефективним для підтримки мікрофлори кишківника, розповідає 24 Канал з посиланням на MedicineNet.

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Основні відмінності між кефіром і йогуртом

Більше пробіотиків

Кефір містить до 50 різних штамів корисних бактерій і дріжджів, тоді як звичайний йогурт – лише кілька бактеріальних культур. Це забезпечує кефіру ширший спектр дії на мікрофлору кишківника.

Покращене травлення та імунітет

Завдяки різноманітності мікроорганізмів, кефір ефективніше підтримує баланс кишкової мікрофлори, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і зміцнює імунну систему.

Краще для людей з непереносимістю лактози

Під час ферментації кефіру лактоза розщеплюється, що робить його більш придатним для людей з непереносимістю лактози порівняно з йогуртом.

Додаткові поживні речовини

Кефір є хорошим джерелом білка, кальцію, вітамінів групи B та інших мікроелементів, які підтримують загальне здоров'я.

Можливі застереження

Хоча кефір має багато переваг, варто враховувати:

Можливі побічні ефекти: надмірне споживання кефіру може викликати здуття, гази або діарею, особливо у людей з чутливою травною системою.

Вміст алкоголю: у процесі ферментації в кефірі утворюється невелика кількість алкоголю (менш як 1%), що може бути важливим для деяких людей.

Тож, кефір перевершує йогурт за вмістом пробіотиків, різноманіттям мікроорганізмів та користю для травлення й імунітету. Проте, обидва продукти мають свої переваги, і вибір між ними залежить від індивідуальних потреб і переносимості.