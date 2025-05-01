Дослідження, представлене в журналі European Journal of Nutrition, виявило зв’язок між регулярним вживанням 4 – 6 чашок кави на день (об’єм однієї чашки – 125 мл) та зниженням ризику появи ознак фізичної слабкості, передає 24 Канал.

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Ці висновки були надані Інститутом наукової інформації про каву – некомерційною організацією, яка об'єднує найбільших європейських виробників кави.

Нове дослідження кави

Раніше було встановлено, що вживання кави може знижувати ризик деяких вікових змін, зокрема покращення когнітивних здібностей і зменшення запальних процесів в організмі.

Нове дослідження, яке тривало 7 років, охопило 1161 мешканця Амстердама віком від 55 років і старше. Вчені оцінювали зв'язок між кількістю споживання кави та ризиком розвитку старечої немічності. Для цього використовувалася спеціальна шкала, яка враховувала такі симптоми, як втрата ваги, м’язова слабкість, виснаження, уповільнена швидкість ходьби та низька фізична активність.

Кава сприяє здоровому старінню

Результати показали, що у людей, які споживали до 6 чашок кави щодня, імовірність розвитку цих симптомів була значно нижчою.

Варто зазначити, що Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) вважає помірним і безпечним вживання до 400 мг кофеїну на день, що відповідає 3–5 чашкам кави.

Дослідники зазначають, що захисний ефект кави може пояснюватися наявністю антиоксидантів, які здатні зменшувати запальні процеси, запобігати втраті м’язової маси та захищати м’язи від ушкоджень. Крім того, кава позитивно впливає на регуляцію чутливості до інсуліну та засвоєння глюкози, особливо у літніх людей.