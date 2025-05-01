Исследование, представлено в журнале European Journal of Nutrition, выявило связь между регулярным употреблением 4–6 чашек кофе в день (объем одной чашки – 125 мл) и снижением риска появления признаков физической слабости, передает 24 Канал.

Также на тему Один ингредиент, который стоит добавлять в чай для укрепления иммунитета

Эти выводы были предоставлены Институтом научной информации о кофе – некоммерческой организацией, которая объединяет крупнейших европейских производителей кофе.

Новое исследование кофе

Ранее было установлено, что употребление кофе может снижать риск некоторых возрастных изменений, включая улучшение когнитивных способностей и уменьшение воспалительных процессов в организме.

Новое исследование, которое длилось 7 лет, охватило 1161 жителя Амстердама в возрасте от 55 лет и старше. Ученые оценивали связь между количеством потребления кофе и риском развития старческой немощности. Для этого использовалась специальная шкала, которая учитывала такие симптомы, как потеря веса, мышечная слабость, истощение, замедленная скорость ходьбы и низкая физическая активность.

Кофе способствует здоровому старению

Результаты показали, что у людей, которые потребляли до 6 чашек кофе ежедневно, вероятность развития этих симптомов была значительно ниже.

Стоит отметить, что Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает умеренным и безопасным употребление до 400 мг кофеина в день, что соответствует 3–5 чашкам кофе.

Исследователи отмечают, что защитный эффект кофе может объясняться наличием антиоксидантов, которые способны уменьшать воспалительные процессы, предотвращать потерю мышечной массы и защищать мышцы от повреждений. Кроме того, кофе положительно влияет на регуляцию чувствительности к инсулину и усвоение глюкозы, особенно у пожилых людей.