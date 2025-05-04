Однако кефир имеет ряд преимуществ, которые делают его более эффективным для поддержания микрофлоры кишечника, рассказывает 24 Канал со ссылкой на MedicineNet.

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Основные различия между кефиром и йогуртом

Больше пробиотиков

Кефир содержит до 50 различных штаммов полезных бактерий и дрожжей, тогда как обычный йогурт – лишь несколько бактериальных культур. Это обеспечивает кефиру более широкий спектр действия на микрофлору кишечника.

Улучшенное пищеварение и иммунитет

Благодаря разнообразию микроорганизмов, кефир эффективнее поддерживает баланс кишечной микрофлоры, способствует лучшему усвоению питательных веществ и укрепляет иммунную систему.

Лучше для людей с непереносимостью лактозы

Во время ферментации кефира лактоза расщепляется, что делает его более подходящим для людей с непереносимостью лактозы по сравнению с йогуртом.

Дополнительные питательные вещества

Кефир является хорошим источником белка, кальция, витаминов группы B и других микроэлементов, которые поддерживают общее здоровье.

Возможные предостережения

Хотя кефир имеет много преимуществ, стоит учитывать:

Возможные побочные эффекты: чрезмерное потребление кефира может вызвать вздутие, газы или диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Содержание алкоголя: в процессе ферментации в кефире образуется небольшое количество алкоголя (менее 1%), что может быть важным для некоторых людей.

Поэтому, кефир превосходит йогурт по содержанию пробиотиков, многообразием микроорганизмов и пользой для пищеварения и иммунитета. Однако, оба продукта имеют свои преимущества, и выбор между ними зависит от индивидуальных потребностей и переносимости.