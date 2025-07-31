В последние годы средняя продолжительность жизни в США почти не растет, и это заставляет ученых искать новые факторы, которые могут на нее влиять. Команда из Университета штата Огайо провела масштабный анализ: они исследовали статистику по 66 тысячам районов, отобрав населенные пункты рядом с крупными водоемами – морями и озерами площадью более 10 квадратных километров, пишет 24 Канал со ссылкой на Environmental Research.

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Пресные и морские водоемы влияют по-разному

В среднем американцы живут около 79 лет. Но те, кто выбрал жизнь на морском побережье, добавляли к этой цифре примерно год. Интересно, что эффект наблюдался не только для обитателей непосредственно на берегу, но и для тех, кто живет в радиусе 30 – 50 километров от моря.

А вот возле крупных пресноводных озёр картина сложилась противоположная: обитатели таких территорий жили примерно на год меньше, чем среднестатистические американцы. Это касалось озер как среднего, так и большого размера. Впрочем, если разделить выборку на города и сельскую местность, открывается интересная деталь: в сельской местности близость к озерам, наоборот, продлевала жизнь, а в городах – существенно сокращала.

Почему такая разница?

Ученые попытались объяснить эти противоречия. Возможно, дело в температуре – рядом с внутренними водоемами чаще бывают жаркие дни и выше среднегодовые температуры, особенно в городах. Теоретически, большие озера должны смягчать температурные пики, что полезно для здоровья. Но на практике оказалось, что горожане возле пресной воды живут меньше.

Другая версия касается социально-экономического положения. В США береговые линии озер часто плохо защищены от подтоплений, из-за чего жилье в таких районах дешевле. Такие дома чаще покупают люди с низким уровнем дохода, а у них продолжительность жизни, как правило, меньше.

Противоположная ситуация характерна для морских побережий – там жилье обычно дорогое, и живут более обеспеченные слои населения. Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что в районах с большим количеством темнокожих жителей средняя продолжительность жизни также ниже общей, что связано с социальным неравенством.

Парадоксальный вывод касается сельской местности: вероятно, жители сел возле пресноводных озер реже селятся в зонах подтоплений и, возможно, ведут здоровый образ жизни. Подобные исследования в других западных странах также подтверждают положительное влияние жизни у моря, но по озерам данных меньше. В Украине, к сожалению, подобных исследований пока не проводили, поэтому ситуация остается непонятной.