Емілі Лімінг, дослідниця мікробіома з Королівського коледжу Лондона, дієтологиня розповіла Business Insider, чому важливо щодня вживати ферментовані продукти, інформує 24 Канал.

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Користь ферментованих продуктів

Ферментація – це процес, який передбачає додавання живих бактерій або дріжджів до різних інгредієнтів, включаючи чай, молоко та овочі. Ці ферментовані продукти багаті на пробіотики, які часто називають "хорошими" бактеріями, що населяють кишечник людини. На мікробіом, який включає як корисні, так і шкідливі бактерії, може позитивно впливати різноманітна дієта, багата на рослинні волокна.

Така дієта підтримує ріст корисних мікроорганізмів, а споживання ферментованих продуктів сприяє появі нових "хороших" елементів у мікробіомі.

Нові дослідження

Останні наукові дослідження підтверджують, що ферментовані продукти сприяють збільшенню різноманітності мікробіому, що є ключовим показником здоров'я кишківника. Також є дані, які свідчать, що ферментовані продукти знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.

Емілі Лімінг поділилася своїми способами, як щодня споживати ферментовані продукти.

Обирайте кефір замість йогурту

Кефір — це ферментований молочний напій, схожий на йогурт, але більш рідкий і містить більше живих мікроорганізмів.

Тож, дієтологиня радить заміняти кефіром йогурм у рецептах, де це можливо. Наприклад, у лінивій вівсянці, яку залишають на ніч, або у соусах до салатів, чи споживати кефір, як окремий продукт – це чудовий перекус.



Кефір корисний продукт для вашого кишківника / Фото unsplash

Ферментовані овочі в холодильнику

Лімінг завжди тримає в холодильнику квашену капусту, кімчі, маринований буряк і моркву. Вона додає їх до страв. Це не лише урізноманітнює сак страв, а й робить їх значно кориснішими.

Ба більше, такі овочі довго зберігаються, а ще допомагають створювати нові поєднання смаків. Наприклад, дієтологиня додає ферментовані овочі на тости з авокадо чи до яєць.

Заміна заправок для салатів

Лімінг вважає смак їжі не менш важливим, ніж корисні властивості продуктів. Їжа має бути не просто корисною, а й смачною. Створення смачних, ароматних заправок – чудовий спосіб покращити смакові властивості страви.

Вона завжди тримає під рукою якісну оливкову олію холодного віджиму, багату на поліфеноли, які, як показують дослідження, переробляються мікробіомом у корисні молекули. Щоб зробити заправку ще більш корисною для кишківника, Лімінг часто додає в неї кефір.

Використання місо як основи для супу

Місо — це паста з ферментованих соєвих бобів, яку дієтологиня радить використовувати для супів, щоб надати страві насиченого ферментованого смаку. Це гарний варіант із низьким вмістом солі.