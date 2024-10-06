Порада випити кефіру, щоб поліпшити функції кишківника небезпідставні. У кількох дослідженнях було доведено, що молочні продукти здатні змінювати мікробіоту, пише Frontiers.

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Користь кисломолочних продуктів для травлення

Наприклад, в одному дослідженні при вживанні йогурту знижувалася кількість мікроорганізмів під назвою Bacteroides fragilis. Це природний житель мікрофлори товстого відділу кишківника. Однак при надмірній кількості ця бактерія може викликати газоутворення та інфекційні захворювання, такі як виразковий коліт та перитоніт.

Ще три дослідження показали, що молоко, йогурт та кефір підвищують кількість лакто- та біфідобактерій. Це так звані пробіотики, чи "хороші" бактерії. Вони допомагають процесам травлення, контролюють запалення в організмі та підтримують імунітет. Але при цьому похідні молока, такі як казеїн та сироватковий протеїн, не впливають на склад мікрофлори.

Позитивний ефект йогурту також недавно підтвердили іспанські вчені. Вони вивчили вплив ферментованих молочних продуктів (в основному йогурту та сиру) у 130 здорових дорослих. Виявилося, що йогурт, причому як натуральний, так і підсолоджений, сприятливо впливає на мікробіоту.

Як бути при алергії чи непереносності

Корисними властивостями для травлення має саме кисломолочна продукція. Звичайне коров'яче молоко, навпаки, може негативно впливати на роботу ШКТ.

Так, в одному недавньому дослідженні з'ясували, що у дітей із хронічними закрепами коров'яче молоко може уповільнювати перистальтику кишківника, що призводить до погіршення стану. Основна причина цього ефекту – гіперчутливість до молочного білка. Вона також називається алергією на білок коров'ячого молока (АБКМ) та часто зустрічається у дітей.

Ще один стан, який часто змушує уникати молочних продуктів, – непереносність лактози. В цьому випадку у людини недостатність особливого ферменту, лактази, що ускладнює засвоєння молочного цукру, лактози.

Молока за такого діагнозу дійсно варто уникати. Але кисломолочні продукти можуть покращити ситуацію, адже в них немає молочного цукру. Багато вчених з різних країн дійшли висновку, що пробіотики та пребіотики, які містяться у кисломолочних продуктах, зменшують діарею, метеоризм та інші симптоми непереносності лактози.