Група канадських та американських дослідників провела масштабне дослідження, в межах якого було проаналізовано дані майже пів мільйона хірургічних втручань, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Network Open.

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Нове дослідження хірургічних втручань

Вчені порівняли показники смертності, частоту повторних госпіталізацій і післяопераційних ускладнень протягом місяця, 90 днів і року після операції у пацієнтів, прооперованих або перед вихідними, або на початку робочого тижня. У вибірку увійшли дані понад 430 тисяч пацієнтів, яким у період з 2007 до 2019 року виконали 25 найбільш поширених видів хірургічних втручань у лікарнях канадської провінції Онтаріо.

За словами авторів дослідження, їхній аналіз став одним із найглибших у цій галузі. Вони врахували такі фактори, як вік пацієнтів, тип операції, досвід хірургів і характер втручання – плановий чи екстрений.

Найнебезпечніший день

Серед ключових висновків зазначено, що пацієнти, які перенесли операції у п’ятницю, на 5% частіше стикалися з ризиком смерті, ускладнень і повторних госпіталізацій порівняно з тими, хто був прооперований на початку тижня. Ця тенденція чітко проявлялася в ортопедичних та урологічних операціях, а також у планових втручаннях.

Детальніший аналіз смертності показав, що ймовірність смерті протягом 30 днів після операції була на 9% вищою у пацієнтів, прооперованих у п’ятницю, а через три місяці та рік цей ризик зростав до 10% і 12% відповідно.

Причини

З огляду на те, що дослідження охоплювало дані з різних лікарень, а раніше подібні результати були отримані в інших країнах, науковці дійшли висновку, що "ефект вихідного дня" має глобальний характер. Основною причиною цього явища автори назвали скорочення кількості медичного персоналу у вихідні дні.

Пацієнти, прооперовані в п’ятницю, часто залишаються в лікарні на суботу та неділю, коли кількість лікарів і медсестер обмежена, а доступ до старших спеціалістів ускладнений. Крім того, зазначено, що п’ятничні операції частіше виконують менш досвідчені хірурги, середній досвід яких становить 14 років проти 17 років у їхніх колег, які працюють із понеділка.

Дослідники пропонують збільшити кількість персоналу, який працює у вихідні, а також покращити доступ до консультацій старших лікарів, щоб зменшити ефект вихідного дня. Цікаво, що раніше ця ж група вчених вивчала, чи впливає п’ятниця 13-го на результати операцій. Аналіз не виявив статистично значущих відмінностей у результатах, що спростувало популярні забобони.