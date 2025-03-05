Це показав моніторинг, проведений групою представників Офісу Омбудсмана разом із громадськими активістами, передає 24 Канал.

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Тортури замість лікування

Зокрема, у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітей використовували методи, які порушують права дитини. Для "спрощення догляду" дітей прив'язували до крісел та змушували протягом тривалого часу дивитися мультфільми.

Малюків фіксували за допомогою ременів у стільцях для годування та дитячих візочках, начебто для уникнення травм. Проте такі дії викликають серйозні занепокоєння. Відомо, що навіть шестимісячне немовля стало жертвою подібних методів, що призвело до утворення численних синців та набряків.

Умови в Обласному будинку дитини у Миколаєві / Фото Дмитро Лубінець

Вихованці закладу, як наголошують представники моніторингової групи, потребують реабілітаційних занять, які б сприяли фізичному, когнітивному та соціальному розвитку. Проте з дітьми практично не займалися, а умови утримання не відповідали нормам.

Виявлено, що догляд за вісьмома малюками, серед яких п'ятеро немовлят та троє дітей, які потребують паліативної допомоги, забезпечували лише два працівники. Це при тому, що у закладі зареєстровано 89 співробітників, а річний бюджет установи складає 23 мільйони гривень.

Громадська діячка та адвокат Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, заявила про жахливі умови утримання дітей. За її словами, малюки практично не виходять на прогулянки, а реабілітаційні послуги, які могли б допомогти дітям, доступні лише для приватних клієнтів.

Також серед інших порушень згадують наявність бомбосховища, яке не має офіційного статусу укриття, і яке ніколи не використовувалося для захисту дітей.

Ще однією серйозною проблемою є дискримінаційні висловлювання персоналу. Дітей з інвалідністю називають "непотрібними", а їхні потреби ігнорують. У службових приміщеннях закладу навіть було виявлено алкоголь.

Перевірка інших закладів

Під час візиту до Миколаївської області моніторингова місія також перевірила інші заклади, включаючи Лисогірську спеціальну школу, Антонівський мистецький ліцей та Вознесенську спеціальну школу. Було встановлено, що евакуйовані діти, багато з яких мають у складні життєві обставини, отримують лише мінімальні умови для проживання. Вони позбавлені доступу до освіти, соціальних, медичних та реабілітаційних послуг.

Офіс Омбудсмана вже подав заяву про злочин за статтею 127 Кримінального кодексу України (Катування) до Офісу Генерального прокурора. Також направлено акти реагування до Миколаївської обласної військової адміністрації, Міністерства соціальної політики України та інших відповідних органів для виправлення ситуації, захисту прав дітей та забезпечення їх безпеки.