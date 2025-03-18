Найчастіше це відбувається у перші кілька годин після засинання, коли настає глибока фаза сну. За статистикою, близько 7% людей стикаються з цим явищем, причому найчастіше це діти, повідомляє 24 Канал з посилання на NHS.
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Причини сновидства
Точні причини сомнамбулізму досі невідомі, але вважається, що спадковість відіграє важливу роль. Якщо хтось з членів родини страждає на сновидство, то ймовірність його розвитку зростає. Окрім цього, сновидство частіше проявляється у дітей та підлітків, що може бути пов'язано з віковими особливостями.
Приступ сновидства може статися будь-коли, навіть під час денного сну, і на повний місяць це, всупереч міфам, не впливає.
Фактори, що сприяють сновидству:
- недосипання;
- високий рівень стресу або тривожності;
- гарячка або висока температура;
- зловживання алкоголем;
- вживання наркотичних речовин;
- порушення режиму сну;
- побічні ефекти деяких ліків (наприклад, заспокійливих);
- проблеми із диханням уві сні (наприклад, апное);
- синдром неспокійних ніг.
Небезпека сновидства
Основна загроза полягає в тому, що людина може випадково нашкодити собі або іншим, особливо виконуючи складні дії – виходячи з дому, готуючи їжу або керуючи автомобілем.
Для запобігання можливим ризикам важливо дотримуватися заходів безпеки:
- прибрати небезпечні та крихкі предмети;
- використовувати газові плити з функцією автоматичного вимкнення;
- прибрати дроти та килимки, що ковзають, аби уникнути падінь;
- закріпити меблі;
- ретельно зачиняти двері й вікна на ніч.
Якщо ви самі схильні до сновидства, попередьте близьких, аби вони знали, як реагувати у таких ситуаціях.
Не можна будити лунатиків?
Існує міф, що пробудження сновиди може спричинити серцевий напад, але це неправда. Людину можна розбудити, однак це може викликати у неї дезорієнтацію. Гуманніше просто провести її назад у ліжко, не лякаючи й не кричачи.
Якщо розбудити людину після епізоду, це може допомогти запобігти повторному сновидінню протягом цього циклу глибокого сну.