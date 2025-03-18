Чаще всего это происходит в первые несколько часов после засыпания, когда наступает глубокая фаза сна. По статистике, около 7% людей сталкиваются с этим явлением, причем чаще всего это дети, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Причины сновидства

Точные причины сомнамбулизма до сих пор неизвестны, но считается, что наследственность играет важную роль. Если кто-то из членов семьи страдает сновидением, то вероятность его развития возрастает. Кроме этого, сновидение чаще проявляется у детей и подростков, что может быть связано с возрастными особенностями.

Приступ сновидства может произойти в любое время, даже во время дневного сна, и на полнолуние это, вопреки мифам, не влияет.

Факторы, способствующие сновидству:

недосыпание;

высокий уровень стресса или тревожности;

лихорадка или высокая температура;

злоупотребление алкоголем;

употребление наркотических веществ;

нарушение режима сна;

побочные эффекты некоторых лекарств (например, успокоительных);

проблемы с дыханием во сне (например, апноэ);

синдром беспокойных ног.

Опасность сновидства

Основная угроза заключается в том, что человек может случайно навредить себе или другим, особенно выполняя сложные действия – выходя из дома, готовя еду или управляя автомобилем.

Для предотвращения возможных рисков важно соблюдать меры безопасности:

убрать опасные и хрупкие предметы;

использовать газовые плиты с функцией автоматического выключения;

убрать провода и коврики, скользящие, чтобы избежать падений;

закрепить мебель;

тщательно закрывать двери и окна на ночь.

Если вы сами склонны к сновидения, предупредите близких, чтобы они знали, как реагировать в таких ситуациях.

Нельзя будить лунатиков?

Существует миф, что пробуждение лунатика может вызвать сердечный приступ, но это неправда. Человека можно разбудить, однако это может вызвать у него дезориентацию. Гуманнее просто провести его обратно в кровать, не пугая и не крича.

Если разбудить человека после эпизода, это может помочь предотвратить повторное сновидение в течение этого цикла глубокого сна.