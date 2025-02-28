Сонный паралич– это состояние, который возникает на границе между бодрствованием и фазой быстрого сна. Он может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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По статистике, около 18– 40% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с таким эпизодом, а по данным недавних исследований– около 7, 6%. Несмотря на это, медицинская наука до сих пор не полностью изучила это явление.

Почему это происходит

Во время фазы быстрого сна мозг "выключает" мышечную активность., чтобы предотвратить телодвижения в ответ на события из сновидений. Например, если во сне вы бежите, ваши мышцы остаются неподвижными в реальности.

Однако иногда этот механизм работает некорректно: тело остается в "спящем" состоянии, даже если человек уже проснулся. Или же, наоборот, мышцы "выключаются" еще до того, как сон начался.

Сонный паралич возникает во время фазы быстрого сна., когда мозг создает сновидение. В этот момент сознание человека активно, и она воспринимает окружающий мир. Но элементы сна могут "вмешиваться" в реальность, создавая галлюцинации. Именно поэтому может казаться, что в комнате кто-то присутствует.

Кто чаще сталкивается с сонным параличом

Сонный паралич может случиться с кем-либо, однако чаще всего он возникает у подростков и молодежи. Исследования показывают, что около 28% студентов хотя бы раз испытывали такое состояние. Кроме того, риск выше у тех, кто спит на спине: в этом положении вероятность возникновения сонного паралича возрастает в 3– 4 раза.

Когда нужно обратиться к врачу

Если страх перед сонным параличом мешает вам уснуть, ухудшается качество сна, появляется дневная усталость или вы сталкиваетесь с внезапными эпизодами засыпания и слабости мышц, следует проконсультироваться с врачом. Это может являться признаком нарколепсии.

Как снизить риск сонного паралича

Предотвратить сонный паралич можно, если выработать здоровые привычки: соблюдайте режим сна, старайтесь высыпаться, занимайтесь физической активностью, избегайте переедания перед сном, а также ограничит употребление алкоголя и напитков с кофеином.