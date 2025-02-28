Сонний параліч – це стан, який виникає на межі між неспанням і фазою швидкого сну. Він може тривати від кількох секунд до кількох хвилин, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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За статистикою, близько 18 – 40% людей хоча б раз у житті стикалися з таким епізодом, а за даними недавніх досліджень – близько 7,6%. Попри це, медична наука досі не повністю вивчила це явище.

Чому це відбувається

Під час фази швидкого сну мозок "вимикає" м’язову активність, щоб запобігти рухам тіла у відповідь на події зі сновидінь. Наприклад, якщо уві сні ви біжите, ваші м’язи залишаються нерухомими в реальності.

Однак іноді цей механізм працює некоректно: тіло залишається в "сплячому" стані, навіть якщо людина вже прокинулася. Або ж, навпаки, м’язи "вимикаються" ще до того, як сон почався.

Сонний параліч виникає під час фази швидкого сну, коли мозок створює сновидіння. У цей момент свідомість людини активна, і вона сприймає навколишній світ. Але елементи сну можуть "втручатися" в реальність, створюючи галюцинації. Саме тому може здаватися, що в кімнаті хтось присутній.

Хто частіше стикається із сонним паралічем

Сонний параліч може трапитися з будь-ким, однак найчастіше він виникає у підлітків і молоді. Дослідження показують, що близько 28% студентів хоча б раз відчували такий стан. Крім того, ризик вищий у тих, хто спить на спині: у цьому положенні ймовірність виникнення сонного паралічу зростає в 3 – 4 рази.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо страх перед сонним паралічем заважає вам заснути, погіршується якість сну, з’являється денна втома або ви стикаєтеся з раптовими епізодами засинання та слабкості м’язів, варто проконсультуватися з лікарем. Це може бути ознакою нарколепсії.

Як знизити ризик сонного паралічу

Запобігти сонному паралічу можна, якщо виробити здорові звички: дотримуйтеся режиму сну, намагайтеся висипатися, займайтеся фізичною активністю, уникайте переїдання перед сном, а також обмежте вживання алкоголю та напоїв із кофеїном.