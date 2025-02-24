З давніх часів рослинна їжа асоціювалась із користю для організму. Наприклад, морква, якщо розрізати її поперек, зовні нагадує око, тому вважалося, що вона сприяє покращенню зору. Цікаво, що пізніше наукові відкриття, такі як відкриття бета-каротину, котрий допомагає підтримувати зір, часто підтверджували ці гіпотези, повідомляє 24 Канал з посиланням на Food & Function.

Також на тему Сповільнити появу сивини допоможе конкретний перелік овочів

Науковці з Університету Редінга у Великій Британії провели дослідження, яке підтвердило ще одне припущення. Вони з’ясували, що регулярне вживання волоських горіхів на сніданок, схожих на маленький мозок, сприяє кращій роботі мозку протягом дня.

Нове дослідження користі горіхів

Для експерименту відібрали 32 здорових дорослих учасники віком від 18 до 30 років, яких розділили на дві групи: контрольну та експериментальну. Учасники експериментальної групи їли мюслі з ванільним йогуртом, доданими до них 50 грамами подрібнених волоських горіхів.

Представники контрольної групи снідали мюслями з йогуртом без горіхів; натомість до їхнього раціону додавали 40 грамів розтопленого вершкового масла, щоб збалансувати загальний склад макроелементів, вагу та калорійність.

Аналізи крові, дані ЕЕГ і когнітивні тести проводилися до початку дослідження, а також через дві, чотири і шість годин після сніданку.

Волоські горіхи покращують роботу мозку

Результати продемонстрували, що після одного сніданку з волоськими горіхами учасники краще виконували завдання, які вимагали швидкої реакції та залучали виконавчі функції – важливі навички для виконання повсякденних завдань, таких як планування, розв'язання проблем і адаптація до змін. Цей ефект тривав увесь день.

Однак вплив горіхів на пам’ять виявився неоднозначним. Через дві години після сніданку учасники, які споживали горіхи, показували гірші результати порівняно з контрольною групою. Але через шість годин їхні показники значно покращилися, перевищивши результати контрольної групи. Науковці припустили, що це може бути пов’язано з повільнішим засвоєнням корисних речовин, таких як омега-3 та білки.

Дані ЕЕГ виявили відмінності у мозковій активності в учасників експериментальної групи, особливо під час виконання завдань, пов’язаних із пам’яттю та виконавчими функціями. Ці зміни спостерігалися у лобно-тім’яній зоні, яка пов’язана з епізодичною пам’яттю, увагою та виконанням складних завдань, таких як перемикання між діями.

Проте несподіваним результатом стало те, що настрій учасників, які споживали волоські горіхи, виявився гіршим, ніж у представників контрольної групи. Науковці припустили, що це могло бути пов’язано з органолептичними властивостями горіхового борошна – його смак, запах і текстура отримали нижчі оцінки порівняно з їжею контрольної групи.