Дослідження впливу лютеоліну

Такий висновок зробили науковці в дослідженні, опублікованому в журналі MDPI, інформує 24 Канал. В експерименті, проведеному на мишах, вчені досліджували механізм посивіння шерсті.

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Тварин розділили на дві групи:

одна отримувала лютеолін внутрішньо впродовж 16-ти тижнів,

а інша – зовнішнє лікування антиоксидантами гесперетином або діосметином.

Результати показали, що у мишей, які приймали лютеолін, процес посивіння сповільнився. Учені зафіксували зменшення кількості клітин із маркером старіння, що свідчить про позитивний вплив речовини на стовбурові клітини шкіри.

Зауважте. Зовнішнє застосування лютеоліну дало навіть кращі результати.

Водночас гесперетин і діосметин не показали такого ж ефекту, а механізм впливу лютеоліну на цей процес залишається нез'ясованим.

Чи може лютеолін допомогти людям Поки що дослідження проводилося лише на мишах і людських клітинах у лабораторних умовах, тому вплив лютеоліну на сивину у людей ще не підтверджений. Майбутні наукові роботи можуть дати відповідь на питання, чи здатен цей антиоксидант сповільнити процес посивіння волосся у людей та які дози будуть ефективними.

В яких продуктах міститься лютеолін

За словами дієтологині Карен Берг, лютеолін міститься у багатьох продуктах рослинного походження та має протизапальні властивості. Найбільше цієї речовини можна знайти в радіккіо (цикорному салаті), а також у зелених перцях (зокрема солодкому, серрано, халапеньо). Артишоки, броколі, гарбуз і селера також є багатими джерелами лютеоліну.

Науковці продовжують вивчати потенційний вплив цієї речовини на процеси старіння, що може стати основою для нових методів боротьби із сивиною.