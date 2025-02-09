Роботу представила доцентка кафедри медичних наук австралійського Університету Вуллонгонга Тереза Ларкін, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert. Учена виявила, що сонячні опіки можна отримати навіть перебуваючи в автомобілі або всередині приміщення з зачиненими вікнами.

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Деталі дослідження

Щоб зрозуміти, чому скло не є надійним захистом, дослідниця роз'яснила різницю між UVA і UVB-променями.

UVA-промені проникають глибше в шкіру, сприяючи старінню шкіри та гіперпігментації, а також підвищують ризик розвитку раку.

проникають глибше в шкіру, сприяючи старінню шкіри та гіперпігментації, а також підвищують ризик розвитку раку. UVB-промені, в свою чергу, більше впливають на поверхню шкіри, викликаючи опіки і пошкодження, і є основною причиною катаракти.

Довідково. Загалом, близько 95% ультрафіолетового випромінювання, яке досягає Землі, складають UVA-промені, а 5% — UVB-промені.

Особливо у групі ризику – водії

Ультрафіолетові промені можуть проникати через бокові вікна автомобілів, а також через вікна будинків і офісів, збільшуючи ризик раку шкіри. Багато людей проводять значну кількість часу в машині, піддаючи свою шкіру впливу UVA-випромінювання через бокові вікна, яке зазвичай непомітне, але все ж має шкідливий вплив. Лобове скло автомобіля зазвичай має кращий захист від ультрафіолету.

Дослідження виявило, що у водіїв, які сидять зліва, частіше діагностують рак шкіри на лівій стороні тіла (шкіра голови, руки і ноги), зокрема в 20 разів більше випадків на руці. Така ж тенденція спостерігається і в Австралії, але для водіїв з правого боку.

Що стосується вікон у будинках та офісах, то вони можуть бути кращим захистом від ультрафіолетового випромінювання, ніж звичайні житлові вікна. Річ у тім, що вікна офісних будівель часто мають подвійне скло та тоновані вікна, що відображають частину ультрафіолету.