Работу представила доцент кафедры медицинских наук австралийского Университета Вуллонгонга Тереза Ларкин, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert. Ученая обнаружила, что солнечные ожоги можно получить даже находясь в автомобиле или внутри помещения с закрытыми окнами.

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Детали исследования

Чтобы понять, почему стекло не является надежной защитой, исследовательница разъяснила разницу между UVA и UVB-лучами.

UVA-лучи проникают глубже в кожу, способствуя старению кожи и гиперпигментации, а также повышают риск развития рака.

проникают глубже в кожу, способствуя старению кожи и гиперпигментации, а также повышают риск развития рака. UVB-лучи, в свою очередь, больше воздействуют на поверхность кожи, вызывая ожоги и повреждения, и являются основной причиной катаракты.

Справочно. В общем, около 95% ультрафиолетового излучения, которое достигает Земли, составляют UVA-лучи, а 5% - UVB-лучи.

Особенно в группе риска – водители

Ультрафиолетовые лучи могут проникать через боковые окна автомобилей, а также через окна домов и офисов, увеличивая риск рака кожи. Многие люди проводят значительное количество времени в машине, подвергая свою кожу воздействию UVA-излучения через боковые окна, которое обычно незаметно, но все же имеет вредное воздействие. Лобовое стекло автомобиля обычно имеет лучшую защиту от ультрафиолета.

Исследование выявило, что у водителей, которые сидят слева, чаще диагностируют рак кожи на левой стороне тела (кожа головы, руки и ноги), в частности в 20 раз больше случаев на руке. Такая же тенденция наблюдается и в Австралии, но для водителей с правой стороны.

Что касается окон в домах и офисах, то они могут быть лучшей защитой от ультрафиолетового излучения, чем обычные жилые окна. Дело в том, что окна офисных зданий часто имеют двойное стекло и тонированные окна, отражающие часть ультрафиолета.