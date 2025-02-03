Почему выпадают волосы

Считается, что одной из основных причин является наследственная предрасположенность, связана с повышенной реакцией рецепторов в волосяных фолликулах на андрогены. Также могут играть роль другие генетические и экологические факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой Medical News Today.

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Андрогенная алопеция связана с мужскими гормонами, особенно с дигидротестостероном (ДГТ), который является метаболитом тестостерона. Именно ДГТ, а не сам тестостерон, больше всего влияет на выпадение волос. У женщин также наблюдается потеря волос по андрогенному типу, но механизмы этого процесса пока что остаются непонятным.

Как лечить выпадение волос

Для лечения андрогенной алопеции существуют два препарата, одобренные FDA: миноксидил и финастерид. Комбинированное применение этих лекарств может дать лучшие результаты, однако необходимо использовать их регулярно в течение 4–6 месяцев, прежде чем появятся заметные улучшения.

Поддержание достигнутого результата может потребовать длительного лечения, что представляет определенные трудности. Кроме того, начало терапии может привести к первичному выпадению волос.

Миноксидил – это медикамент для наружного использования, доступен без рецепта в концентрациях от 2% до 5%. Он действует как блокатор калиевых каналов, расширяя кровеносные сосуды, что улучшает приток крови, кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, активируя фазу роста.

Однако миноксидил может вызвать побочные эффекты, такие как зуд, раздражение и шелушение кожи, это часто связано с наличием спирта в препарате.

Финастерид – препарат, который подавляет 5-альфа-редуктазу второго типа, фермент, превращающий тестостерон в ДГТ. Он используется для уменьшения размера простаты у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и может также способствовать росту волос.

Для женщин финастерид назначается реже, поскольку его эффективность в борьбе с женским облысением не установлена, и он может представлять риск аномального развития половых органов у плода мужского пола, что делает его опасным для применения во время беременности. У женщин побочные эффекты могут включать снижение либидо, головные боли и изменения менструального цикла.

У мужчин возможны такие побочные эффекты финастерида, как сексуальная дисфункция, которая обычно проходит со временем, увеличение риска рака простаты из-за сокрытия уровней ПСА и стойкое снижение либидо.

Другие методы борьбы с облысением

Существуют и другие препараты, не одобрены FDA, но потенциально эффективны при андрогенной алопеции.

Дутастерид назначается пациентам, у которых не было результатов от финастерида. Он, предположительно, имеет аналогичные побочные эффекты, но имеет большую эффективность.

Спиронолактон и другие антиандрогены блокируют связывание ДГТ и тестостерона с андрогенными рецепторами, ингибируя синтез андрогенов. У мужчин спиронолактон не используется из-за влияния на гормональный фон.

Женщины, которые принимают спиронолактон, сообщают о нарушении менструального цикла, головокружение и чрезмерное оволосение лица, а также о возможной гиперкалиемии. Однако такие побочные эффекты обычно проходят самостоятельно, и менее 5% пациенток прерывают прием препарата.

Трансплантация волос может быть эффективной, когда другие методы не дают результата. Основные требования – наличие достаточного количества донорских волос, обычно с затылочной части головы. Пересаженные волосы не подлежат воздействию ДГТ благодаря своей устойчивости.

Агонисты тиреоидных рецепторов β продемонстрировали перспективные результаты в исследованиях на животных по стимуляции роста волос. Они влияют на цикл роста волос с меньшими побочными эффектами по сравнению с миноксидилом и финастеридом, и, возможно, в будущем будут активно использоваться для лечения андрогенной алопеции.

Если у вас возникают проблемы с постоянной или внезапной потерей волос, стоит как можно скорее обратиться за консультацией к дерматологу или трихологу. Ранняя диагностика и медикаментозное лечение значительно повышают шансы на успешное восстановление.