Акне возникает из-за закупорки волосяных фолликулов кожным салом и мертвыми клетками. К этому процессу могут присоединяться бактерии, что приводит к воспалению и образованию прыщей разных типов: от простых красных шишек до более серьезных гнойных образований или болезненных узлов, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Academy of Dermatology Association.

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Когда акне начинает беспокоить во взрослом возрасте, многие стремятся выяснить его причины. Однако, как правило, это не влияет на решение проблемы. Рассмотрим два наиболее распространенных предположения о причинах акне.

Гормональные изменения как причина акне

Гормональные колебания действительно могут способствовать возникновению акне. Например, у женщин в период менопаузы могут появиться прыщи из-за снижения уровня эстрогена и увеличения влияния мужских гормонов, таких как тестостерон. Это может приводить к увеличению жирности кожи и расширению пор.

Аналогично, акне может обостряться во время беременности, в определенные фазы менструального цикла и после прекращения приема гормональных контрацептивов.

Однако часто под термином "гормональный сбой" подразумевают конкретное заболевание, такое как гиперандрогения – избыточное количество мужских гормонов.

Влияние питания на появление прыщей

Существует мнение, что питание напрямую связано с акне: например, есть мнение, что употребление жирной пищи приводит к появлению прыщей. Однако установить четкую причинно-следственную связь не так просто. Ведущие медицинские организации не рекомендуют использовать диету как основной метод борьбы с акне.

Однако некоторые исследования показывают, что диета с низким гликемическим индексом может уменьшить количество высыпаний. Это означает, что ограничение сладостей и простых углеводов может помочь уменьшить количество прыщей. Ученые предполагают, что резкие колебания уровня сахара в крови могут повышать выработку кожного сала и усиливать воспалительные процессы.

Также существует гипотеза, что коровье молоко может быть триггером для акне: исследования показывают, что люди, которые употребляют его в больших количествах, чаще сталкиваются с этой проблемой. Однако вероятность индивидуальной реакции на молоко достаточно низкая.

Если вы сталкиваетесь с акне, имеет смысл попробовать исключить коровье молоко из рациона на три недели и наблюдать за изменениями. Важно помнить, что диета не является единственным решением проблемы, но может помочь снизить риск ее возникновения.

Методы лечения акне у взрослых

Хотя акне у взрослых может восприниматься как странное явление, по своей сути оно не отличается от подростковых высыпаний. Обычно диагноз ставят на основе визуального осмотра и разговора с пациентом, без необходимости дополнительных анализов.

Если прыщи появляются редко и не вызывают значительных неудобств, можно попробовать самостоятельно справиться с проблемой с помощью надлежащего ухода:

Умывайтесь дважды в день мягким средством с теплой водой.

Используйте средства с бензоилпероксидом и адапаленом.

Выбирайте некомедогенную косметику, которая не забивает поры.

Избегайте механического раздражения кожи, например, от телефона или шарфа.

Не выдавливайте прыщи.

Если правильный уход не дает результатов и акне продолжает вас беспокоить, стоит обратиться к врачу. Существуют эффективные методы лечения, которые необходимо подобрать индивидуально. Помните, что результаты могут проявляться не сразу: обычно требуется не менее четырех недель, чтобы увидеть улучшения.