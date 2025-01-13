Акне виникає через закупорку волосяних фолікулів шкірним салом і мертвими клітинами. До цього процесу можуть приєднуватися бактерії, що призводить до запалення та утворення прищів різних типів: від простих червоних шишок до більш серйозних гнійних утворень або болісних вузлів, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Academy of Dermatology Association.

Також на тему Загострення псоріазу: що робити, щоб зникли симптоми

Коли акне починає турбувати в дорослому віці, багато хто прагне з'ясувати його причини. Однак, як правило, це не впливає на розв'язання проблеми. Розглянемо два найбільш поширених припущення про причини акне.

Гормональні зміни як причина акне

Гормональні коливання дійсно можуть сприяти виникненню акне. Наприклад, у жінок у період менопаузи можуть з'явитися прищі через зниження рівня естрогену та збільшення впливу чоловічих гормонів, таких як тестостерон. Це може призводити до збільшення жирності шкіри та розширення пор.

Аналогічно, акне може загострюватися під час вагітності, в певні фази менструального циклу і після припинення приймання гормональних контрацептивів.

Однак часто під терміном "гормональний збій" мають на увазі конкретне захворювання, таке як гіперандрогенія – надмірна кількість чоловічих гормонів.

Вплив харчування на появу прищів

Існує думка, що харчування безпосередньо пов'язане з акне: наприклад, є думка, що вживання жирної їжі призводить до появи прищів. Проте встановити чіткий причинно-наслідковий зв'язок не так просто. Провідні медичні організації не рекомендують використовувати дієту як основний метод боротьби з акне.

Проте деякі дослідження показують, що дієта з низьким глікемічним індексом може зменшити кількість висипань. Це означає, що обмеження солодощів і простих вуглеводів може допомогти зменшити кількість прищів. Вчені припускають, що різкі коливання рівня цукру в крові можуть підвищувати вироблення шкірного сала та посилювати запальні процеси.

Також існує гіпотеза, що коров'яче молоко може бути тригером для акне: дослідження показують, що люди, які вживають його у великих кількостях, частіше стикаються з цією проблемою. Проте ймовірність індивідуальної реакції на молоко досить низька.

Якщо ви стикаєтеся з акне, має сенс спробувати виключити коров'яче молоко з раціону на три тижні і спостерігати за змінами. Важливо пам'ятати, що дієта не є єдиним рішенням проблеми, але може допомогти знизити ризик її виникнення.

Методи лікування акне у дорослих

Хоча акне у дорослих може сприйматися як дивне явище, по своїй суті воно не відрізняється від підліткових висипань. Зазвичай діагноз ставлять на основі візуального огляду та розмови з пацієнтом, без необхідності додаткових аналізів.

Якщо прищі з'являються рідко і не викликають значних незручностей, можна спробувати самостійно впоратися з проблемою за допомогою належного догляду:

Вмивайтеся двічі на день м'яким засобом з теплою водою.

Використовуйте засоби з бензоілпероксидом і адапаленом.

Обирайте некомедогенну косметику, яка не забиває пори.

Уникайте механічного подразнення шкіри, наприклад, від телефону або шарфа.

Не видавлюйте прищі.

Якщо правильний догляд не дає результатів і акне продовжує вас турбувати, варто звернутися до лікаря. Існують ефективні методи лікування, які необхідно підібрати індивідуально. Пам'ятайте, що результати можуть проявлятися не одразу: зазвичай потрібен не менше чотирьох тижнів, щоб побачити покращення.