Новые клетки формируются за три – четыре дня и накапливаются на поверхности кожи, образуя характерные бляшки. Эти образования могут появляться на разных участках тела, однако чаще всего их наблюдают на локтях, коленях и волосистой части головы, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Симптоматика часто проявляется впервые в возрасте 20 – 30 лет, но может возникнуть в любом другом возрасте. Псориаз одинаково поражает как мужчин, так и женщин, независимо от цвета кожи.

Симптомы псориаза

Псориаз проявляется в виде бляшек – красных пятен с серебристым или белым налетом на светлой коже и пурпурными участками с серым налетом на темной коже. К основным симптомам относятся:

Сухая, потрескавшаяся кожа, иногда с кровоточивостью.

Зуд, жжение и болезненность в местах появления пятен.

Циклический характер заболевания, при котором обострения сменяются периодами ремиссии.

Что делать во время обострения

Лечение местного характера включает применение смягчающих средств и препаратов на основе кортикостероидов. Смягчающие средства помогают увлажнить кожу, что уменьшает зуд и неприятные ощущения, а также предотвращает ее раздражение и кровоточивость. Эффективными являются вазелиновые мази и плотные кремы.

Основной акцент в лечении делают на кортикостероиды, которые имеют противовоспалительные и иммуносупрессивные свойства, что помогает контролировать неконтролируемый рост клеток кожи. Выбор препаратов зависит от места расположения бляшек.

В случае их появления на волосистой части головы, в наружном слуховом проходе или на разгибательных поверхностях обычно используются более сильные кортикостероиды. Для кожи головы существуют специальные шампуни и пены.

Если бляшки локализованы на лице, в подмышечных ямках или на шее, достаточно использовать мази или кремы, некоторые из которых доступны без рецепта.

Витамин D и фототерапия

Аналоги витамина D, такие как кальципотриол и кальцитриол, успешно дополняют местное лечение, нарушая процесс образования новых клеток кожи и, соответственно, предотвращая появление бляшек.

Фототерапия, в основном с использованием ультрафиолетового излучения B (UVB), замедляет рост пораженных клеток кожи. Лечение может проводиться с использованием эксимерного лазера или специализированных устройств, излучающих UVB.

Хотя эксимерный лазер подходит для локализованных участков, важно помнить, что фототерапия может вызвать ожоги и не подходит всем. Поэтому важно проконсультироваться с врачом перед началом лечения обязательно.

К сожалению, сегодня не существует полного лечения псориаза, однако разработка новых препаратов продолжается, и доступны методы для управления обострениями. Важно заботиться о своей коже, строго придерживаться назначений врача и поддерживать лечение, даже если состояние улучшается.