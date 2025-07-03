Так что изменилось? И как найти баланс между пользой солнца и его вредом – 24 Каналу рассказала дерматолог медицинского центра Святой Параскевы Виктория Баскакова.

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Солнце – источник настроения, витамина D и рисков

Нельзя отрицать, солнце дает нам определенные положительные эффекты. Оно способствует выработке эндорфинов, улучшает настроение, стимулирует физическую активность и способствует выделению определенного количества витамина D, хотя этого и недостаточно для полного обеспечения потребностей организма.

Виктория Баскакова "Но стоит помнить: загар – это не здоровый цвет кожи, а защитная реакция организма на ультрафиолет. И именно УФ-излучение является причиной многих проблем с кожей."

Как ультрафиолет влияет на кожу

Чрезмерное воздействие ультрафиолета имеет доказанное негативное влияние на здоровье:

Солнечные ожоги, покраснение, пузырьки, шелушение – это не просто косметическая проблема, а серьезный стресс для кожи.

Фотостарение – появление пигментных пятен, морщин, сухость и потеря упругости кожи.

Иммуносупрессия – после длительного пребывания на солнце люди часто подхватывают вирусные инфекции или испытывают обострение хронических болезней.

Рак кожи – самое серьезное осложнение. По данным исследований, частота меланомы напрямую связана с интенсивностью УФ-облучения. В странах с очень высоким уровнем солнечного излучения – уровень заболеваемости раком самый высокий в мире, а в некоторых странах посещение солярия считается настолько рискованным, что страховка не покрывает лечение рака кожи, если есть подтвержденный факт облучения.

Почему пятна и морщины – это не только косметические проблемы

Фотостарение – это преждевременное старение кожи под воздействием солнца. Оно проявляется гиперпигментацией, потерей упругости, сеткой морщин. И если, на первый взгляд, это лишь эстетический дефект, на самом деле – это нарушение структуры дермы, которое со временем может осложниться другими дерматологическими проблемами.

Виктория Баскакова "Для уменьшения симптомов фотостарения важно выбирать специалиста с медицинским (дерматологическим) образованием, и это касается, как женщин, так и мужчин. Часто мужчины пренебрегают защитой, считая, что солнце им не вредит, однако кожа мужчин такая же уязвимая к ультрафиолету, как и женская: рак кожи, ожоги, пигментация – не имеют пола."

Как защитить кожу от солнца

Солнце – не враг, но и не друг без правил. Так, многим нравится летняя пора, отдых, море и пляж, но для собственной безопасности, при отдыхе на солнце, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Используйте солнцезащитные средства с SPF 30–50. Наносите каждые 2 – 3 часа на открытые участки.

Носите одежду с длинными рукавами, широкополые шляпы, солнцезащитные очки. Избегайте прямого солнца в часы наивысшей активности (11:00 – 16:00). Увлажняйте кожу после пребывания на солнце. Следите за УФ-индексом в прогнозе погоды: уровень более 3 – нужно защищаться.

И главное – не ставьте себе цель "хорошо загореть". Здоровая кожа – всегда в моде.