То що змінилося? І як знайти баланс між користю сонця та його шкодою – 24 Каналу розповіла дерматологиня медичного центру Святої Параскеви Вікторія Баскакова.

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Сонце – джерело настрою, вітаміну D та ризиків

Не можна заперечити, сонце дає нам певні позитивні ефекти. Воно сприяє виробленню ендорфінів, покращує настрій, стимулює фізичну активність та сприяє виділенню певної кількості вітаміну D, хоч цього і недостатньо для повного забезпечення потреб організму.

Вікторія Баскакова "Та варто пам’ятати: засмага – це не здоровий колір шкіри, а захисна реакція організму на ультрафіолет. І саме УФ-випромінювання є причиною багатьох проблем зі шкірою."

Як ультрафіолет впливає на шкіру

Надмірна дія ультрафіолету має доведений негативний вплив на здоров’я:

Сонячні опіки, почервоніння, пухирці, лущення – це не просто косметична проблема, а серйозний стрес для шкіри.

Фотостаріння – поява пігментних плям, зморшок, сухість та втрата пружності шкіри.

Імуносупресія – після тривалого перебування на сонці люди часто підхоплюють вірусні інфекції або відчувають загострення хронічних хвороб.

Рак шкіри – найсерйозніше ускладнення. За даними досліджень, частота меланоми напряму пов’язана з інтенсивністю УФ-опромінення. В країнах з дуже високим рівнем сонячного випромінювання – рівень захворюваності на рак найвищий у світі, а в деяких країнах відвідування солярію вважається настільки ризикованим, що страховка не покриває лікування раку шкіри, якщо є підтверджений факт опромінення.

Чому плями й зморшки – це не лише косметичні проблеми

Фотостаріння – це передчасне старіння шкіри під впливом сонця. Воно проявляється гіперпігментацією, втратою пружності, сіткою зморшок. І якщо, на перший погляд, це лише естетичний дефект, насправді – це порушення структури дерми, яке з часом може ускладнитися іншими дерматологічними проблемами.

Вікторія Баскакова "Для зменшення симптомів фотостаріння важливо обирати спеціаліста з медичною (дерматологічною) освітою, і це стосується, як жінок, так і чоловіків. Часто чоловіки нехтують захистом, вважаючи, що сонце їм не шкодить, проте шкіра чоловіків така ж вразлива до ультрафіолету, як і жіноча: рак шкіри, опіки, пігментація – не мають статі."

Як захистити шкіру від сонця

Сонце – не ворог, але і не друг без правил. Так, багатьом подобається літня пора, відпочинок, море та пляж, але задля власної безпеки, при відпочинку на сонці, варто дотримуватися кількох простих правил:

Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF 30–50. Наносіть кожні 2 – 3 години на відкриті ділянки.

Носіть одяг із довгими рукавами, широкополі капелюхи, сонцезахисні окуляри. Уникайте прямого сонця в години найвищої активності (11:00 – 16:00). Зволожуйте шкіру після перебування на сонці. Стежте за УФ-індексом у прогнозі погоди: рівень понад 3 – потрібно захищатися.

І головне – не ставте собі мету "добре засмагнути". Здорова шкіра – завжди в моді.