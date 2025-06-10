Яку загрозу для здоров’я становлять сонячні промені та як убезпечитися від цього, 24 Каналу розповіла дерматологиня клініки "Оксфорд Медікал" Ольга Хоменко.
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Головні небезпеки для шкіри
Перебування на сонці у період його активності може призвести до низки проблем. Причому залежно від вашого фототипу буває достатньо й 20 хвилин, щоб шкіра отримала пошкодження.
Почервоніння, біль, набряки, а подекуди й пухирі є гострою реакцією на ультрафіолет. Ось чому на природі, біля водойми чи басейну, під час роботи на городі або тривалої прогулянки навіть у похмуру погоду краще подбати про належний захист.
Старіння шкіри під сонячними променями відбувається через пошкодження її ДНК. Сухість, зморшки й втрата пружності внаслідок руйнування колагену, а також гіперпігментація в результаті активації меланіну – часті супутники тих, хто любить засмагати чи змушений працювати просто неба.
Проте найнебезпечнішим є запуск розвитку злоякісних утворень – актинічного кератозу, базаліоми, меланоми.
Як захиститися від сонця
Потрібно зважати на кілька чинників:
- на УФ-індекс, тобто рівень ультрафіолетового випромінювання – низький, середній чи високий;
- ваш фототип – властивість шкіри до стійкості перед сонячним променям залежно від кількості мелатоніну. Це закладається генетично. Для України притаманні I – IV фототипи – від найблідішої шкіри, яка миттєво згоряє, до смуглявої, якій сонце відносно безпечне навіть без захисного крему;
- особливості шкіри – наявність розацеа (судинні зірочки, стійке почервоніння, папули), вітиліго (знебарвлені білі плями на тілі) або фотодерматиту (сонячної алергії).
УФ-індекс можна дізнатися на сайті погоди в телефоні. Влітку буває середній (3 – 7) та високий (понад 8) рівні випромінювання. За середнього рекомендується обмежити перебування на відкритому сонці вдень та застосовувати сонцезахисні засоби не менше ніж 30 – 50 SPF. За високого – закрити всі ділянки тіла одягом та використовувати крем з фактором від 50.
Одяг передбачає головний убір з козирком або кресами, речі з натуральних світлих тканин, що прикривають руки й ноги, та обов’язково сонцезахисні окуляри з UV 400. Адже ультрафіолет завдає шкоди не лише шкірі, він також спричиняє опік сітківки ока з її подальшим пошкодженням.
Сонцезахисні засоби – креми, лосьйони, флюїди, спреї, стіки – підбираються залежно від типу шкіри й особистих уподобань. Так, дітям зручніше користуватися спреями, а жінкам є сенс носити у сумочці стіки для оновлення захисту просто поверх макіяжу. Для людей з жирною шкірою підійдуть засоби з матуючим ефектом. У разі низького чи середнього УФ-індексу свою захисну й доглядову функції чудово виконують денні креми з 20 чи 30 ступенем SPF.
Ольга Хоменко
"Якщо є хронічне захворювання шкіри, наприклад розацеа чи вітиліго, треба використовувати сильніші фільтри, від 50 й аж до 100. І не забувайте змащувати всі відкриті ділянки, навіть вуха. Однак за максимальної активності сонця, а небезпечним часом вважається період з 10:00 до 17:00, лише крему буде замало – додатково захистіть тіло одягом, а обличчя – панамою чи кепкою."
Що ж до підбору сонцезахисного засобу, звертайтеся до косметолога чи дерматолога, який порадить відповідний варіант,
Важливе про креми з SPF
Згідно з американськими дослідженнями застосування сонцезахисного крему й носіння закритого одягу зменшують ризик розвитку злоякісних утворень – і меланоми, і плоскоклітинного раку. Так, 30 фактор захисту зменшує пошкодження ДНК від перебування на сонці майже на 53 %, а SPF 100 – на 73 %. Тож високий ступінь SPF рекомендується людям з ослабленим імунітетом або раком шкіри.
Однак слід зважати, які фільтри містяться в сонцезахисному кремі. Органічні поглинаються шкірою, тому можуть впливати на організм. Октокрилен, авобензон й діоксид титану захищають від середніх (UVA) та коротких (UVB) хвиль ультрафіолетового випромінювання з мінімальними побічними ефектами. UVA та UVB діють на різні шари: перші – на дерму, що призводить до фотостаріння, другі – на епідерміс, пошкоджуючи ДНК клітин шкіри.
А ось фільтра на основі оксибензону американські науковці рекомендують уникати, бо він шкідливий для нейроендокринної системи.
Сонцезахисний крем треба наносити за пів години до виходу на вулицю й періодично оновлювати відповідно до інструкцій виробника, особливо після купання чи рясного пітніння.
Для людей з розацеа розроблені спеціальні лінійки, які вже містять сонцезахисний фактор. Треба бути обачним тим, хто застосовує ретиноїди від акне або приймає антибіотики на кшталт доксицикліну чи системні препарати, які підвищують фоточутливість. У цьому разі сонцезахист обов'язковий,
– розповіла Ольга Хоменко.
До чого призводять сонячні опіки
Основними ризиками від згоряння на сонці є розвиток:
- актинічного кератозу;
- базаліоми (базальноклітинної карциноми);
- плоскоклітинної карциноми.
Актинічний кератоз є передраковим станом шкіри. З такою проблемою можна звертатися до дерматолога.
А от базаліомою й плоскоклітинною карциномою вже займаються онкологи. Злоякісні новоутворення потребують лікування, щоб запобігти руйнуванню здорових тканин.
Ольга Хоменко
"Помітили в себе пляму червоного відтінку, що постійно має кірочку, кровоточить і довго не загоюється? Покажіться дерматологу. Якщо в ході дообстеження патогістологічно підтвердиться діагноз плоскоклітинної карциноми, лікар спрямує вас до онколога. Хочу заспокоїти: базаліома рідко дає метастази на відміну від меланоми, яка уражає інші органи й системи."
Після лікування раз на пів року – рік треба спостерігатися в онколога або дерматолога, щоб моніторити, чи не з'явилися нові вогнища.
Що робити при сонячних опіках
- Якщо ви все-таки згоріли, передусім змініть місце перебування – перейдіть у затінок або приміщення.
- Охолодіть шкіру: прийміть прохолодний душ, можна зробити мокрі компреси, увімкніть кондиціонер.
- Зволожте пошкоджені ділянки засобами з Алое вера. Якщо таких немає під рукою, то підійде гель, мус чи крем не на жирній основі.
- У жодному разі не наносьте на уражені місця спиртові настоянки, які ще більше спричиняють подразнення, жири чи олії, які утворюють плівку і не дають шкірі охолодитися. Якщо з’явилися пухирі, не пробивайте їх голкою, щоб не приєдналася вторинна інфекція.
- Пийте багато води.
- Забезпечте організму спокій. У разі потреби вийти на вулицю одягніть легкий, комфортний, нетісний одяг з довгими рукавами. І не забувайте про сонцезахисний крем.