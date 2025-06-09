У цій статті ми поговоримо про те, як розпізнати сонячний опік, що робити, якщо він стався, і як запобігти йому в майбутньому, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Сонячний опік – це запалення шкіри, що виникає внаслідок тривалого впливу ультрафіолетових променів. Це може призвести не тільки до почервоніння та болю, а й до серйозніших наслідків, таких як передчасне старіння шкіри і ризик розвитку раку.

Як зрозуміти, що це сонячний опік

Ознаки сонячного опіку можуть включати:

  1. Почервоніння та набряк шкіри.
  2. Біль і відчуття спеки на поверхні шкіри.
  3. Утворення пухирців, наповнених рідиною.
  4. Головний біль, лихоманка, нудота та втома.

Відкриті ділянки тіла, такі як мочки вух і шкіра голови, також можуть постраждати від сонячного опіку.

Що робити, якщо згоріли на сонці

Якщо ви все ж отримали сонячний опік, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • Заспокойте біль. Прийміть аспірин або ібупрофен, щоб зменшити набряк і дискомфорт.
  • Зволожуйте шкіру. Використовуйте зволожуючий крем, щоб допомогти шкірі відновитися.
  • Не торкайтеся пухирців. Якщо пухирці утворилися, дайте їм зажити. Вони захищають шкіру від інфекцій.
  • Уникайте сонця. Закривайте пошкоджені ділянки шкіри щільним одягом, поки вони заживають.

Коли звертатися до лікаря

Необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо:

  1. З'явилися великі пухирці на значній частині тіла.
  2. Температура підвищилася, з'явився озноб, сонливість або сплутання свідомості.
  3. Ви відчуваєте сильний дискомфорт.

Захист від сонця – це важлива частина турботи про здоров'я, особливо в літній період. Пам'ятайте, що використання сонцезахисного крему перед виходом на вулицю при ультрафіолетовому індексі 3 і вище може значно знизити ризик сонячного опіку.