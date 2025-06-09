В этой статье мы поговорим о том, как распознать солнечный ожог, что делать, если он произошел, и как предотвратить его в будущем, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Солнечный ожог – это воспаление кожи, возникающее в результате длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это может привести не только к покраснению и боли, но и к более серьезным последствиям, таких как преждевременное старение кожи и риск развития рака.

Как понять, что это солнечный ожог

Признаки солнечного ожога могут включать:

Покраснение и отек кожи. Боль и ощущение жара на поверхности кожи. Образование пузырьков, наполненных жидкостью. Головная боль, лихорадка, тошнота и усталость.

Открытые участки тела, такие как мочки ушей и кожа головы, также могут пострадать от солнечного ожога.

Что делать, если сгорели на солнце

Если вы все же получили солнечный ожог, следуйте следующим рекомендациям:

Успокойте боль. Примите аспирин или ибупрофен, чтобы уменьшить отек и дискомфорт.

Увлажняйте кожу. Используйте увлажняющий крем, чтобы помочь коже восстановиться.

Не прикасайтесь к пузырькам. Если пузырьки образовались, дайте им зажить. Они защищают кожу от инфекций.

Избегайте солнца. Закрывайте поврежденные участки кожи плотной одеждой, пока они заживают.

Когда обращаться к врачу

Необходимо обратиться за медицинской помощью, если:

Появились большие пузырьки на значительной части тела. Температура повысилась, появился озноб, сонливость или спутанность сознания. Вы чувствуете сильный дискомфорт.

Защита от солнца – это важная часть заботы о здоровье, особенно в летний период. Помните, что использование солнцезащитного крема перед выходом на улицу при ультрафиолетовом индексе 3 и выше может значительно снизить риск солнечного ожога.