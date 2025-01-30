Стаття, опублікована в British Journal of Sports Medicine, вказує на те, що люди з більшою окружністю талії мають вищу схильність до онкологічних захворювань, передає 24 Канал.

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Розмір талії впливає на ризик раку

У людей, чиї розміри талії перевищують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (88 см для жінок і 102 см для чоловіків), ризик збільшується на 11%, навіть якщо вони дотримуються норм фізичної активності.

ВООЗ рекомендує мінімум 150 – 300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, 75 – 150 хвилин інтенсивної або їх поєднання. Дослідники також зауважили, що просте зменшення об'єму талії не призводить до повного зниження ризику раку – у струнких людей, які не займаються спортом, ризик залишається на рівні 4%.

Комплексна профілактика раку

Наше дослідження акцентує важливість реалістичних і досяжних змін у способі життя, які можуть суттєво вплинути на здоров'я,

– зазначив професор Міхаель Лейтцман з Регенсбурзького університету (Німеччина), головний автор роботи.

Автори дослідження підкреслюють, що для запобігання раку важливо дотримуватися рекомендацій ВООЗ стосовно як розміру талії, так і фізичної активності. Виконання лише однієї з цих рекомендацій не є достатнім. При відсутності дотримання обох факторів ризик розвитку раку зростає до 15%.