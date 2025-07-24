Чому так важливо дотримуватися цього правила, що буде, якщо поснідати перед аналізом, і чи можна пити воду – розповідає 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Чому кров здають саме вранці?

Головна причина – точність та можливість зіставляти результати. Протягом доби склад крові змінюється: коливається співвідношення клітин – еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, рівень гормонів також непостійний.

Якщо забір крові проводити вранці, лабораторні аналізи легко порівнювати як між різними людьми, так і при повторних дослідженнях у різні дні – це дуже важливо для правильної діагностики. Тому державні лабораторії зазвичай проводять забір крові саме вранці.

Є й організаційні причини: у більшості лабораторій кров беруть з 8 до 10 ранку, а вже об 11 кур’єри доставляють зразки в лабораторії. Чим швидше кров потрапить в аналізатори, тим надійнішим буде результат – деякі показники нестабільні та псуються вже через кілька годин після забору.

У приватних лабораторіях часто можна здати аналіз і у другій половині дня, але якщо потрібно буде перездати кров – зробити це доведеться у той самий часовий проміжок, щоб результати були коректними.

Чому не можна їсти перед здачею крові?

Щоб не пропустити діабет. Аналіз крові на цукор дозволяє виявити порушення обміну глюкози, які можуть свідчити про діабет та інші хвороби. Після їжі рівень глюкози у кожного змінюється по-різному, а ось норми натщесерце однакові для всіх.

Для точної діагностики анемії. Залізо потрапляє в кров тільки з їжею. Якщо ви поснідали, рівень заліза тимчасово зросте – і лікар може не помітити дефіцит.

Для правдивих аналізів на гормони. Їжа стимулює вироблення гормонів, наприклад інсуліну. Навіть тестостерон може змінюватися після їжі. Тому аналізи на гормони здають виключно натщесерце.

Щоб жири не завадили результатам. Жирна їжа робить кров мутною через ліпіди – це називається ліпемія. У такому стані отримати точні результати майже неможливо.

Якщо все ж поснідали зранку – це катастрофа?

Власне, нічого страшного не станеться, але, швидше за все, аналіз доведеться перездати. Втім, усе залежить від того, який саме аналіз призначили. Наприклад, для вивчення рівня холестерину та ліпопротеїнів суворий голод не обов’язковий – це підтверджують нові дослідження. А ось на глюкозу, гормони, показники згортання і заліза – обов’язково потрібно йти натщесерце.

Правила легко переплутати, тому медики радять: найпростіше здавати всі аналізи натщесерце – так ви уникнете непотрібних помилок.

Що можна пити перед аналізами?

Перед здачею крові питна вода не тільки дозволена, а й бажана – це спрощує саму процедуру забору крові. А от кава, чай, соки, газовані напої та алкоголь під забороною: вони можуть змінювати склад крові й впливати на результати.

Кофеїн стимулює нервову систему і впливає на показники крові.

Алкоголь змінює рівень глюкози й інші параметри.

Соки містять цукор, який дуже швидко всмоктується в кров.

Ще кілька важливих обмежень

Куріння: Нікотин впливає на організм подібно до кофеїну. Жувальна гумка: Навіть без цукру вона стимулює вироблення травних ферментів і впливає на рівень гормонів. Фізичне навантаження: Фізкультура змінює рівень деяких речовин у крові – відмовтесь від тренувань хоча б за добу. Ліки: Деякі препарати змінюють властивості крові – обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо їхнього прийому.

Як підготуватися до здачі крові?