Кактуси та радіація: правда та вигадка

Як і всі рослини, кактуси піддаються впливу радіації, включаючи як природні, так і штучні джерела. Однак жодних переконливих доказів того, що кактуси – або будь-які інші рослини – здатні активно поглинати радіацію з навколишнього середовища і тим паче захищати людей, поки не виявили, пише 24 Канал з посилання на Frontiers.

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Експериментальні дані ясно показують: кактуси не ефективніші за інші рослини в поглинанні випромінювання.

Крім того, кактуси, всупереч поширеній думці, не можуть блокувати або нейтралізувати електромагнітне випромінювання від сучасних електронних приладів. Тобто тримати на робочому столі горщик з кактусом заради "захисту" від комп'ютера просто безглуздо: ні від радіації, ні від електромагнітних хвиль він вас не захистить.

Як реагують рослини на радіацію?

Високі дози радіації небезпечні для всіх живих організмів, у тому числі й для рослин. Вони пошкоджують ДНК, викликаючи смерть клітин та серйозні відхилення у розвитку. Коли йдеться про низькі дози, ситуація неоднозначна. Відомо, що у рослин є певні механізми адаптації, що дозволяють їм справлятися з хронічним впливом радіації малої інтенсивності.

Наприклад, у процесі фотосинтезу у рослин утворюються антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати шкідливі речовини, зокрема вільні радикали, що виникають і при радіолізі води під дією іонізуючого випромінювання.

Однак прямих доказів того, що рослини можуть активно та безпечно для себе поглинати іонізуюче випромінювання, поки немає. Більшість досліджень, присвячених впливу радіації, були проведені на людях та тваринах, а наукових даних щодо рослин значно менше. Проте, відомо, що рослини, на відміну від тварин, менш схильні до розвитку небезпечних пухлин через особливості будови тканин та відсутність кровоносної системи.

Є дані, що екстракт кактуса Opuntia ficus-indica здатний у лабораторних умовах захищати ДНК від пошкоджень, спричинених гамма-випромінюванням. Однак це не означає, що сам кактус, перебуваючи в горщику у вас вдома, здатний виконувати таку ж функцію. Лабораторні випробування не підтверджують здатність самої рослини ефективно захищати навколишнє середовище від радіації.

Чи потрібен нам захист від радіації у звичайному житті?

У звичайних умовах навколишня радіація практично безпечна для здоров'я людини, оскільки основна її частина надходить із природних джерел і підтримується на безпечному рівні. Штучні джерела радіації, такі як рентгенівські апарати та обладнання для медичної діагностики, суворо контролюються і не несуть значних ризиків при правильному застосуванні.

Отже, рослини, зокрема й кактуси, чутливі до опромінення: при високих дозах радіації їхня ДНК руйнується, а розвиток порушується. Немає наукових підстав вважати, що кактуси здатні "очищати" навколишній простір від радіації або захищати людей від її впливу. Ба більше, у повсякденному житті необхідність у такому захисті просто відсутня.

Краще насолоджуватися красою та користю кімнатних рослин, не очікуючи від них неможливого.