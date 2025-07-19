У Центрі громадського здоров'я пояснили, якими є реальні шляхи передачі вірусу, як убезпечити себе, і чи можна жити повноцінно з діагнозом, детальніше розповідає 24 Канал.

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Як передається ВІЛ?

Вірус імунодефіциту людини передається тільки через біологічні рідини, що містять достатню концентрацію вірусу:

кров (найвищий ризик — спільне використання шприців),

сперма, вагінальні виділення, грудне молоко,

інші рідини з домішками крові.

Важливо! Неможливо інфікуватися ВІЛ через: слину, сльози, піт, поцілунки, обійми, рукостискання, предмети побуту, туалети, посуд, воду в басейні чи водоймі (вірус нестійкий поза тілом), укуси комах. Ризик виникає лише при контакті з кров'ю чи іншими рідинами через пошкодження шкіри або слизових.

Можливі шляхи зараження:

незахищений секс (особливо анальний),

використання нестерильних інструментів (татуювання, манікюр, пірсинг),

передача від матері до дитини (пологи, грудне вигодовування),

переливання інфікованої крові (у разі неналежного контролю).

Цікаво. У ЦГЗ зазначили, що навіть у випадку порізу манікюрними ножицями ризик мінімальний, якщо інструменти стерилізовані або одноразові.

Чи лікується ВІЛ?

Вірус не виліковується повністю, але його можна ефективно контролювати за допомогою антиретровірусної терапії (АРТ). Ліки пригнічують вірус до невизначуваного рівня, за якого він не шкодить організму і не передається іншим.

Люди з ВІЛ, які приймають АРТ, можуть:

жити повноцінним життям,

створювати сім’ї,

народжувати здорових дітей.