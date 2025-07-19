В Центре общественного здоровья объяснили, каковы реальные пути передачи вируса, как обезопасить себя, и можно ли жить полноценно с диагнозом, подробнее рассказывает 24 Канал.
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Как передается ВИЧ?
Вирус иммунодефицита человека передается только через биологические жидкости, содержащие достаточную концентрацию вируса:
- кровь (самый высокий риск - совместное использование шприцев),
- сперма, вагинальные выделения, грудное молоко,
- другие жидкости с примесями крови.
Важно! Невозможно заразиться ВИЧ через: слюну, слезы, пот, поцелуи, объятия, рукопожатия, предметы быта, туалеты, посуда, воду в бассейне или водоеме (вирус неустойчив вне тела), укусы насекомых. Риск возникает только при контакте с кровью или другими жидкостями через повреждения кожи или слизистых.
Возможные пути заражения:
- незащищенный секс (особенно анальный),
- использование нестерильных инструментов (татуировки, маникюр, пирсинг),
- передача от матери к ребенку (роды, грудное вскармливание),
- переливание инфицированной крови (в случае ненадлежащего контроля).
Интересно. В ЦОЗ отметили, что даже в случае пореза маникюрными ножницами риск минимален, если инструменты стерилизованы или одноразовые.
Лечится ли ВИЧ?
Вирус не излечивается полностью, но его можно эффективно контролировать с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). Лекарства подавляют вирус до неопределяемого уровня, при котором он не вредит организму и не передается другим.
Люди с ВИЧ, которые принимают АРТ, могут:
- жить полноценной жизнью,
- создавать семьи,
- рожать здоровых детей.
Как узнать свой ВИЧ-статус
Специалисты советуют проходить тест минимум раз в год или после рискованных контактов. В Украине тесты на ВИЧ, лечение, профилактика (доконтактная и постконтактная) – бесплатные для всех.