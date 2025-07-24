Почему так важно соблюдать это правило, что будет, если позавтракать перед анализом, и можно ли пить воду – рассказывает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Почему кровь сдают именно утром?

Главная причина – точность и возможность сопоставлять результаты. В течение суток состав крови меняется: колеблется соотношение клеток – эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, уровень гормонов также непостоянен.

Если забор крови проводить утром, лабораторные анализы легко сравнивать как между разными людьми, так и при повторных исследованиях в разные дни – это очень важно для правильной диагностики. Поэтому государственные лаборатории обычно проводят забор крови именно утром.

Есть и организационные причины: в большинстве лабораторий кровь берут с 8 до 10 утра, а уже в 11 курьеры доставляют образцы в лаборатории. Чем быстрее кровь попадет в анализаторы, тем надежнее будет результат – некоторые показатели нестабильны и портятся уже через несколько часов после забора.

В частных лабораториях часто можно сдать анализ и во второй половине дня, но если нужно будет пересдать кровь – сделать это придется в тот же временной промежуток, чтобы результаты были корректными.

Почему нельзя есть перед сдачей крови?

Чтобы не пропустить диабет. Анализ крови на сахар позволяет выявить нарушения обмена глюкозы, которые могут свидетельствовать о диабете и других болезнях. После еды уровень глюкозы у каждого меняется по-разному, а вот нормы натощак одинаковы для всех.

Для точной диагностики анемии. Железо попадает в кровь только с пищей. Если вы позавтракали, уровень железа временно возрастет – и врач может не заметить дефицит.

Для правдивых анализов на гормоны. Еда стимулирует выработку гормонов, например инсулина. Даже тестостерон может меняться после еды. Поэтому анализы на гормоны сдают исключительно натощак.

Чтобы жиры не помешали результатам. Жирная пища делает кровь мутной из-за липидов – это называется липемия. В таком состоянии получить точные результаты почти невозможно.

Если все же позавтракали с утра – это катастрофа?

Собственно, ничего страшного не произойдет, но, скорее всего, анализ придется пересдать. Впрочем, все зависит от того, какой именно анализ назначили. Например, для изучения уровня холестерина и липопротеинов строгий голод не обязателен – это подтверждают новые исследования. А вот на глюкозу, гормоны, показатели свертываемости и железа – обязательно нужно идти натощак.

Правила легко перепутать, поэтому медики советуют: проще всего сдавать все анализы натощак – так вы избежите ненужных ошибок.

Что можно пить перед анализами?

Перед сдачей крови питьевая вода не только разрешена, но и желательна – это упрощает саму процедуру забора крови. А вот кофе, чай, соки, газированные напитки и алкоголь под запретом: они могут менять состав крови и влиять на результаты.

Кофеин стимулирует нервную систему и влияет на показатели крови.

Алкоголь изменяет уровень глюкозы и другие параметры.

Соки содержат сахар, который очень быстро всасывается в кровь.

Еще несколько важных ограничений

Курение: Никотин влияет на организм подобно кофеину. Жевательная резинка: Даже без сахара она стимулирует выработку пищеварительных ферментов и влияет на уровень гормонов. Физическая нагрузка: Физкультура меняет уровень некоторых веществ в крови – откажитесь от тренировок хотя бы за сутки. Лекарства: Некоторые препараты изменяют свойства крови – обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно их приема.

Как подготовиться к сдаче крови?