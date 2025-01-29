Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Clinical Oncology, повідомляє 24 Канал. Результати також вже представили на симпозіумі Американського товариства клінічної онкології шлунково-кишкового тракту у Сан-Франциско.

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Як проходило дослідження

В експерименті взяли участь понад 40 тисяч осіб віком від 45 до 85 років. Учасникам провели аналіз крові, а потім стандартну колоноскопію – основний метод діагностики раку товстої кишки. Далі вчені порівняли результати двох тестів, щоб оцінити точність аналізу крові.

"Цей аналіз – новий інструмент у наборі методів скринінгу колоректального раку", – зазначила докторка Памела Кунц, керівниця відділення медичної онкології шлунково-кишкового тракту Єльської школи медицини.

Важливо. Аналіз крові показав 90% точності у виключенні раку товстої кишки у здорових людей.

Чому це важливо

Науковці впевнені, що масове використання аналізу підвищить рівень ранньої діагностики цього захворювання. Наразі золотим стандартом скринінгу раку товстої кишки є колоноскопія – процедура, яка передбачає ендоскопічне дослідження внутрішньої поверхні кишківника.

Проте в США 22% людей, яким рекомендовано проходити цей скринінг, ніколи його не робили. Причин чимало, серед них: необхідність спеціальної підготовки; дискомфорт під час процедури; використання анестезії.

"Нам потрібні альтернативні методи скринінгу, які будуть безпечними, зручними та доступними. Аналіз крові може значно покращити рівень ранньої діагностики раку товстої кишки", – переконані вчені.

Тож, науковці планують продовжити вивчення довгострокового впливу нового методу та дослідити його ефективність у порівнянні з іншими діагностичними тестами.

Якщо розробка отримає офіційне схвалення, цей аналіз крові може стати простою та ефективною альтернативою колоноскопії.