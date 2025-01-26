Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати дослідження, опублікованого в журналі Nature. Раніше вважалося, що мітохондрії належать лише одній клітині, але останні експерименти довели, що ці органели можуть переміщуватися між клітинами.

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Деталі дослідження

Дослідники виявили, що ракові клітини використовують здорові мітохондрії з імунних клітин, таких як Т-клітини, для задоволення своїх енергетичних потреб. У процесі цього вони наповнюють імунні клітини дефектними мітохондріями, що призводить до послаблення імунного захисту.

Під час дослідження вчені порівняли мітохондрії ракових клітин та імунних Т-клітин, які інфільтрують пухлини (TIL). І виявили, що у деяких пацієнтів імунні клітини та пухлини містили ідентичні мітохондрії з однаковими мутаціями.

Цікаво. Провівши експеримент із використанням флуоресцентного барвника, команда помітила, що імунні клітини почали поглинати мітохондрії з ракових клітин уже через 24 години. Через 15 днів ці мітохондрії майже повністю витіснили власні органели імунних клітин.

Перспектива відкриття

Подібні результати отримали й на мишах із раком. Виявилося, що TIL, які поглинули чужорідні мітохондрії, демонструють ознаки виснаження, втрачаючи здатність ефективно боротися з пухлиною.

Йосуке Тогаші, провідний автор дослідження з Університету Окаяма в Японії, пояснює, що це явище може вказувати на своєрідний механізм отруєння імунних клітин через дефектні мітохондрії.

Результати відкривають нові можливості для дослідження імунологічних терапій, які зможуть блокувати передачу мітохондрій або їхній вплив на Т-клітини.