Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Nature. Ранее считалось, что митохондрии принадлежат только одной клетке, но последние эксперименты доказали, что эти органеллы могут перемещаться между клетками.

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Детали исследования

Исследователи обнаружили, что раковые клетки используют здоровые митохондрии из иммунных клеток, таких как Т-клетки, для удовлетворения своих энергетических потребностей. В процессе этого они наполняют иммунные клетки дефектными митохондриями, что приводит к ослаблению иммунной защиты.

Во время исследования ученые сравнили митохондрии раковых клеток и иммунных Т-клеток, которые инфильтрируют опухоли (TIL). И обнаружили, что у некоторых пациентов иммунные клетки и опухоли содержали идентичные митохондрии с одинаковыми мутациями.

Интересно. Проведя эксперимент с использованием флуоресцентного красителя, команда заметила, что иммунные клетки начали поглощать митохондрии из раковых клеток уже через 24 часа. Через 15 дней эти митохондрии почти полностью вытеснили собственные органеллы иммунных клеток.

Перспектива открытия

Подобные результаты получили и на мышах с раком. Оказалось, что TIL, которые поглотили чужеродные митохондрии, демонстрируют признаки истощения, теряя способность эффективно бороться с опухолью.

Йосуке Тогаши, ведущий автор исследования из Университета Окаяма в Японии, объясняет, что это явление может указывать на своеобразный механизм отравления иммунных клеток через дефектные митохондрии.

Результаты открывают новые возможности для исследования иммунологических терапий, которые смогут блокировать передачу митохондрий или их влияние на Т-клетки.