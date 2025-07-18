Нове дослідження користі бджолиної отрути

У 2020 році фахівці з Інституту медичних досліджень імені Гаррі Перкінса та Університету Західної Австралії проаналізували властивості отрути понад 300 бджіл і джмелів, зібраних не лише на батьківщині, а й у Великій Британії та Ірландії, пише 24 Канал з посилання на Nature Precision Oncology.

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Основна мета – з’ясувати, як компоненти бджолиної отрути, особливо мелітин, впливають на різні типи ракових клітин молочної залози.

Рак грудей залишається одним із головних викликів для жіночого здоров’я – це друга за частотою причина смерті від онкології у жінок. Тож пошук нових, ефективних способів лікування є надзвичайно актуальним.

Бджолина отрута проти раку

Мелітин – основний активний білок у складі отрути бджіл – відомий своєю токсичністю і вже привернув увагу дослідників як потенційний протираковий засіб. Під час експериментів виявилося: варто лише підібрати правильну концентрацію, і бджолина отрута повністю знищує пухлинні клітини, практично не пошкоджуючи здорові. Мелітин проникає в клітинні мембрани раку та буквально руйнує їх за 60 хвилин.

Ще одне відкриття – здатність мелітину блокувати хімічні сигнальні шляхи, завдяки яким пухлина росте і розмножується. Менш ніж за пів години після взаємодії з мелітином активність цих "сигналів" різко падає, що зупиняє розвиток раку на клітинному рівні.

Дослідники також випробували комбінацію мелітину з традиційною хіміотерапією, зокрема із препаратом доцетакселом. Виявилося, що мелітин "відкриває" мембрани ракових клітин, посилюючи дію ліків. Таке поєднання виявилося дуже ефективним у пригніченні пухлин у лабораторних мишей.

Для подальших досліджень учені навіть створили синтетичну версію мелітину, яка також продемонструвала багатонадійливі результати.

Цікаво, що вперше властивість бджолиної отрути впливати на пухлини помітили ще у середині ХХ століття, коли у журналі Nature з’явилася стаття про гальмування росту пухлин у рослин. Проте лише в останні два десятиліття інтерес до цих властивостей суттєво зріс.