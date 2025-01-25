При смаженні чи фритюрі потрібно додавати олію або жир. Натомість варто розглянути більш здорові способи приготування їжі, які краще зберігають смак продуктів та поживні речовини, уникаючи надмірного жиру і солі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Government of Canada.

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Приготування на пару

Цей метод не потребує додавання жиру і сприяє збереженню харчових речовин в овочах, які часто втрачаються під час варіння.

На пару можна готувати:

моркву;

броколі;

спаржу;

кольорову капусту;

рибу та молюсків, таких як мідії.

Стір-фрай

Це традиційний азійський метод швидкого смаження, при якому продукти постійно перемішуються. Він дозволяє швидко готувати невеликі рівні шматочки у вок або сковороді з антипригарним покриттям, використовуючи мінімальну кількість олії, наприклад, оливкової, ріпакової чи соняшникової.

Невелика кількість олії та короткий час приготування допомагають зберегти вітаміни та мінерали. Цей метод часто застосовують для:

риби;

тофу;

овочів;

нежирного м'яса чи птиці.

Гриль

Гриль дозволяє жиру стікати під час приготування. Рекомендується використовувати гарячий гриль, щоб продукти не пригорали, а для додання аромату можна використовувати різні трави та спеції.

На грилі часто готують:

фрукти: манго, персики, ананас;

овочі: перець, цукіні, баклажан, помідори;

тофу;

рибу чи молюсків;

нежирні шматки м'яса або птиці.

Пашот

Цей метод приготування їжі не потребує жиру, дозволяючи білку готуватися без втрати вологи. Продукти варять у воді, бульйоні або вині при температурі нижче точки кипіння до повної готовності. Найбільш відома страва, приготована цим способом, – яйце пашот, але також можна готувати фрукти, курку та рибу.

Випікання

Для рівномірного і повільного приготування в духовці використовується сухий жар, який зазвичай не потребує додавання жиру.

Запікання використовують для:

хліба;

морепродуктів;

овочів;

нежирного м'яса або птиці.

Тушіння

При тушінні зберігається сік у маленьких шматочках продуктів, що допомагає зберегти їх харчові речовини. Інгредієнти спочатку смажаться у каструлі, а потім повільно готуються з невеликою кількістю рідини, такої як вода або бульйон.

Цей метод часто використовують для приготування: