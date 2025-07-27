Скільки кроків на день треба ходити?

Нове дослідження з The Lancet Public Health охопило понад 160 000 дорослих. Результати показали, що 7 000 кроків на день значно знижують ризики важливих хронічних захворювань у порівнянні з меншою активністю й займають центральне місце серед мінімальних ефективних рівнів фізичної активності, передає 24 Канал.

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Зокрема, у порівнянні з тими, хто ходив лише близько 2 000 кроків на день, учасники з рівнем у 7 000 кроків мали:

47 % ризику ранньої смерті

25 % ризику серцево-судинних захворювань

38 % ризику розвитку деменції

22 % ризику депресії

14 % ризику діабету 2 типу

37 % ризику смерті від раку

28 % ризику падінь

Зауважте. Ці ефекти були схожими на ті, що спостерігалися при 10 000 кроків, але після 7 000 – кроків додаткові переваги були незначними для більшості учасників.

Який мінімальний мінімум?

Навіть 4 000 кроків щодня приносили значні вигоди у порівнянні з дуже низькою активністю (до 2 000 кроків). Зокрема, ризик смерті зменшувався приблизно на 36 %

Учені зауважили, що така щоденна мета активності – реалістичніша у повсякденному житті, ніж популярні 10 000 кроків, й не потребує додаткових тренувань або обладнання. Тож, щоб дбати про своє здоров'я достатньо рухатися щодня будь-де й будь-яким способом