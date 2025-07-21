Як проводили дослідження?
До такого висновку дійшли дослідники Університету Цукуби в Японії, передає 24 Канал. У дослідженні взяли участь 12 здорових молодих людей (7 чоловіків і 5 жінок), які виконували інтенсивні вправи при температурі 35 градусів тепла. Перед навантаженням учасники приймали кофеїн у дозі 5 міліграмів на кілограм ваги.
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Результат від такої комбінації:
- учасники пізніше повідомляли про втому;
- краще виконували фінальну частину тренування.
- відзначали, що навантаження знижується перед піковим зусиллям.
Як кофеїн впливав на організм?
Ще важливіше – кофеїн не погіршував стан організму, не провокував перегріву чи дестабілізації дихання та кровотоку.
Проте через подовження інтенсивності навантажень ближче до кінця тренування в учасників спостерігалось зростання навантаження на серце, дихання та температуру тіла. Водночас учені дійшли висновку, що кофеїн у помірній дозі може бути безпечним і дієвим помічником у спекотне тренування.