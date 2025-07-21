Как проводили исследование?
К такому выводу пришли исследователи Университета Цукубы в Японии, передает 24 Канал. У исследовании приняли участие 12 здоровых молодых людей (7 мужчин и 5 женщин), которые выполняли интенсивные упражнения при температуре 35 градусов тепла. Перед нагрузкой участники принимали кофеин в дозе 5 миллиграммов на килограмм веса.
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Результат от такой комбинации:
- участники позже сообщали об усталости;
- лучше выполняли финальную часть тренировки.
- отмечали, что нагрузка снижается перед пиковым усилием.
Как кофеин влиял на организм?
Еще важнее – кофеин не ухудшал состояние организма, не провоцировал перегрева или дестабилизации дыхания и кровотока.
Однако из-за удлинения интенсивности нагрузок ближе к концу тренировки у участников наблюдался рост нагрузки на сердце, дыхание и температуру тела. В то же время ученые пришли к выводу, что кофеин в умеренной дозе может быть безопасным и действенным помощником в жаркие тренировки.