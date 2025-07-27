Сколько шагов в день надо ходить?

Новое исследование из The Lancet Public Health охватило более 160 000 взрослых. Результаты показали, что 7 000 шагов в день значительно снижают риски важных хронических заболеваний по сравнению с меньшей активностью и занимают центральное место среди минимальных эффективных уровней физической активности, передает 24 Канал.

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В частности, по сравнению с теми, кто ходил лишь около 2 000 шагов в день, участники с уровнем в 7 000 шагов имели:

47 % риска ранней смерти

25 % риска сердечно-сосудистых заболеваний

38 % риска развития деменции

22 % риска депрессии

14 % риска диабета 2 типа

37 % риска смерти от рака

28 % риска падений

Заметьте. Эти эффекты были похожи на те, что наблюдались при 10 000 шагов, но после 7 000 – шагов дополнительные преимущества были незначительными для большинства участников.

Какой минимальный минимум?

Даже 4 000 шагов ежедневно приносили значительные выгоды по сравнению с очень низкой активностью (до 2 000 шагов). В частности, риск смерти уменьшался примерно на 36%

Ученые отметили, что такая ежедневная цель активности – реалистичнее в повседневной жизни, чем популярные 10 000 шагов, и не требует дополнительных тренировок или оборудования. Поэтому, чтобы заботиться о своем здоровье достаточно двигаться ежедневно в любом месте и любым способом