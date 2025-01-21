Тривожні висновки оприлюднила аналітична компанія Gallup, яка провела глобальне опитування за участі мешканців понад 140 країн, інформує 24 Канал.
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Статистика щодо задоволення від їжі
Згідно з опитуванням, у 2023 році лише 81% респондентів заявили, що насолоджувалися їжею минулого тижня. Для порівняння, у 2022 році таких було 87%. Також кількість людей, які вважають свій раціон здоровим, знизилася з 82% до 75%.
Ситуація у США виглядає ще складнішою: лише 71% американців вважають, що харчуються здорово, у порівнянні з 83% роком раніше.
Чому важливо отримувати задоволення від їжі
"Смачна їжа сприяє не лише фізичному, але й емоційному здоров'ю", – зазначив Ендрю Дуган, головний дослідник Gallup.
Він пояснив, що люди, які задоволені своїм харчуванням, краще почуваються в інших аспектах життя, включно із соціальною взаємодією та відчуттям приналежності до спільноти.
Цікаво, що молодь у західних країнах виявляє менше задоволення від їжі та її доступності. Водночас ця ж група оцінює своє загальне життя нижче, ніж старше покоління.
Наталі Мокарі, дієтологиня з Північної Кароліни, зазначила, що відсутність задоволення від їжі може призводити до неконтрольованих перекусів і, зрештою, до незбалансованого раціону.
Як зробити харчування смачним і корисним
- Збалансуйте свій раціон
Правильний баланс між клітковиною, білками та вуглеводами сприяє ситості та покращує загальне самопочуття. Але не варто забувати й про деталі, які додають страві смаку: соуси, спеції чи оригінальні поєднання інгредієнтів.
- Обирайте доступні, але поживні продукти
Цінова доступність часто стає бар’єром до здорового харчування. Мокарі рекомендує бюджетні варіанти, як-от консервована квасоля, яка забезпечує поживність і ситність.
- Плануйте своє харчування
У швидкому ритмі життя корисна їжа може здаватися недосяжною розкішшю. Якщо ви попередньо приділите трохи часу на планування меню, це допоможе уникнути розчарувань через обмежений вибір.
- Майте базові запаси
Запас простих інгредієнтів для ситних страв, таких як крупи, заморожені овочі чи консерви, забезпечить готовність до приготування корисної їжі в будь-який момент.