Тривожні висновки оприлюднила аналітична компанія Gallup, яка провела глобальне опитування за участі мешканців понад 140 країн, інформує 24 Канал.

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Статистика щодо задоволення від їжі

Згідно з опитуванням, у 2023 році лише 81% респондентів заявили, що насолоджувалися їжею минулого тижня. Для порівняння, у 2022 році таких було 87%. Також кількість людей, які вважають свій раціон здоровим, знизилася з 82% до 75%.

Ситуація у США виглядає ще складнішою: лише 71% американців вважають, що харчуються здорово, у порівнянні з 83% роком раніше.

Чому важливо отримувати задоволення від їжі

"Смачна їжа сприяє не лише фізичному, але й емоційному здоров'ю", – зазначив Ендрю Дуган, головний дослідник Gallup.

Він пояснив, що люди, які задоволені своїм харчуванням, краще почуваються в інших аспектах життя, включно із соціальною взаємодією та відчуттям приналежності до спільноти.

Цікаво, що молодь у західних країнах виявляє менше задоволення від їжі та її доступності. Водночас ця ж група оцінює своє загальне життя нижче, ніж старше покоління.

Наталі Мокарі, дієтологиня з Північної Кароліни, зазначила, що відсутність задоволення від їжі може призводити до неконтрольованих перекусів і, зрештою, до незбалансованого раціону.

Як зробити харчування смачним і корисним

Збалансуйте свій раціон

Правильний баланс між клітковиною, білками та вуглеводами сприяє ситості та покращує загальне самопочуття. Але не варто забувати й про деталі, які додають страві смаку: соуси, спеції чи оригінальні поєднання інгредієнтів.

Обирайте доступні, але поживні продукти

Цінова доступність часто стає бар’єром до здорового харчування. Мокарі рекомендує бюджетні варіанти, як-от консервована квасоля, яка забезпечує поживність і ситність.

Плануйте своє харчування

У швидкому ритмі життя корисна їжа може здаватися недосяжною розкішшю. Якщо ви попередньо приділите трохи часу на планування меню, це допоможе уникнути розчарувань через обмежений вибір.

Майте базові запаси

Запас простих інгредієнтів для ситних страв, таких як крупи, заморожені овочі чи консерви, забезпечить готовність до приготування корисної їжі в будь-який момент.