Тревожные выводы обнародовала аналитическая компания Gallup, которая провела глобальный опрос с участием жителей более 140 стран, информирует 24 Канал.

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Статистика по удовольствию от еды

Согласно опросу, в 2023 году только 81% респондентов заявили, что наслаждались едой на прошлой неделе. Для сравнения, в 2022 году таких было 87%. Также количество людей, которые считают свой рацион здоровым, снизилось с 82% до 75%.

Ситуация в США выглядит еще сложнее: только 71% американцев считают, что питаются здорово, по сравнению с 83% годом ранее.

Почему важно получать удовольствие от еды

"Вкусная еда способствует не только физическому, но и эмоциональному здоровью", – отметил Эндрю Дуган, главный исследователь Gallup.

Он объяснил, что люди, которые довольны своим питанием, лучше чувствуют себя в других аспектах жизни, включая социальное взаимодействие и чувство принадлежности к сообществу.

Интересно, что молодежь в западных странах проявляет меньше удовольствия от еды и ее доступности. В то же время эта же группа оценивает свою общую жизнь ниже, чем старшее поколение.

Натали Мокари, диетолог из Северной Каролины, отметила, что отсутствие удовольствия от еды может приводить к неконтролируемым перекусам и, в конце концов, к несбалансированному рациону.

Как сделать питание вкусным и полезным

Сбалансируйте свой рацион

Правильный баланс между клетчаткой, белками и углеводами способствует сытости и улучшает общее самочувствие. Но не стоит забывать и о деталях, которые добавляют блюду вкуса: соусы, специи или оригинальные сочетания ингредиентов.

Выбирайте доступные, но питательные продукты

Ценовая доступность часто становится барьером к здоровому питанию. Мокари рекомендует бюджетные варианты, например консервированная фасоль, которая обеспечивает питательность и сытность.

Планируйте свое питание

В быстром ритме жизни полезная еда может казаться недостижимой роскошью. Если вы предварительно уделите немного времени на планирование меню, это поможет избежать разочарований из-за ограниченного выбора.

Имейте базовые запасы

Запас простых ингредиентов для сытных блюд, таких как крупы, замороженные овощи или консервы, обеспечит готовность к приготовлению полезной пищи в любой момент.