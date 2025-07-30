Некоторые считают, что арбуз может быть неплохой альтернативой воде летом – он действительно сочный, вкусный и помогает не забывать о гидратации. Но не увлекайтесь только арбузами: уберечься от камней с их помощью, к сожалению, не удастся, пишет 24 Канал по ссылке NHS.

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Почему появляются камни в почках?

Камни начинают формироваться тогда, когда в моче накапливается много веществ, способных кристаллизоваться – прежде всего кальция, оксалата и мочевой кислоты. Когда жидкости в организме недостаточно, эти вещества перестают выводиться и начинают слипаться, образуя камни.

Есть несколько факторов, повышающих риск развития мочекаменной болезни:

Генетика – если у родственников были камни, стоит быть осторожнее.

Недостаточное потребление воды – особенно важно для тех, кто живет в жарком климате или много потеет.

Питание с избытком соли, белков и сахара – соль увеличивает нагрузку на почки, а следовательно, и риск образования камней.

Лишний вес и ожирение тоже играют роль.

Заболевания пищеварительной системы или операции на ЖКТ могут изменять обмен веществ и способствовать образованию камней.

Болезни почек и частые инфекции мочевыводящих путей.

Некоторые лекарства и добавки: витамин C, слабительные (при злоупотреблении), антациды с кальцием, препараты от мигрени или депрессии.

Если у вас уже были камни, врачи рекомендуют выпивать столько жидкости, чтобы за сутки выделялось около 2 литров мочи. Для тех, кто живет в жарких условиях или активно занимается спортом, эту норму можно увеличить.

Арбуз – вкусно, но не для всех

Существует мнение, что арбуз имеет мочегонный эффект и помогает “очистить” почки. Однако он содержит много калия. Если почки работают не идеально, избыток калия может быть опасным: вызвать слабость, онемение, а в тяжелых случаях – проблемы с сердцем. Специалисты советуют людям с больными почками ограничивать арбуз до одной чашки (примерно 150 г) в день.

Что еще поможет защитить ваши почки:

Ограничьте продукты с оксалатами. Если у вас склонность к оксалатным камням, избегайте шпината, свеклы, орехов, чая, шоколада, черного перца, сои.

Уменьшите потребление соли и животного белка. Лучше выбирать растительные источники белка, например, бобовые.

Добавляйте кальций через пищу, а не добавки. Молочные продукты и зеленые овощи – безопасны, а вот кальциевые добавки могут повысить риск камней.

Если не уверены, как правильно организовать питание – обратитесь к специалисту. Диетолог поможет составить индивидуальный рацион и снизить вероятность появления камней в будущем.